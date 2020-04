Macron vai a Marselha encontrar Didier Raoul, o “Dr. Cloroquina” da França

Após rejeitar o protocolo médico que prescreve o uso da cloroquina como uma terapia viável para a Covid-19, o presidente francês Emmanuel Macron voltou atrás e decidiu se encontrar nesta quinta-feira (9) com o professor Didier Raoult, que coordena um centro de pesquisas e tratamento que vem obtendo bons resultados com este medicamento no Sul da França.

Publicidade Leia mais

Emmanuel Macron chegou nesta quinta-feira à tarde em Marselha (Sul) para se encontrar com o professor Didier Raoult, para fazer um balanço dos tratamentos contra o coronavírus, informou o Palácio do Eliseu.

O chefe de Estado foi recebido por volta das 15h45 (10h45 no horário de Brasília) no Instituto Hospitalar-Universitário (IHU) do Mediterrâneo por Raoult, defensor de um polêmico tratamento contra a Covid-19 usando pesquisas derivadas da cloroquina. O médico tem o apoio de diversas figuras políticas da França, como Christian Estrosi, ex-prefeito da cidade de Nice (Sul), que foi curado pela terapia de Didier Raoult.

A viagem de Macron, que não havia sido anunciada à imprensa nem ao público, acontece sem a presença de jornalistas, no mesmo formato realizado pela manhã pelo presidente francês no hospital Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), para conversar com as equipes hospitalares universitárias envolvidas no processo de pesquisas clínicas sobre o coronavírus.

Preparando o discurso

Essas visitas fazem parte das consultas realizadas por Emmanuel Macron antes do discurso televisionado que ele planeja fazer na noite da próxima segunda-feira (13), em particular para confirmar a extensão do prazo de confinamento na França.

O Palácio do Eliseu explicou nesta quarta-feira (8) que o presidente iria, antes do pronunciamento aos franceses, "consultar um grande número de atores públicos e privados, franceses, europeus e internacionais”, para trocar ideias sobre os principais assuntos relacionados à Covid-19 e preparar as decisões a serem anunciadas aos franceses na segunda-feira.

Uma das principais personalidades desta crise da Covid-19 na França, o professor Raoult publicou dois estudos sobre a hidroxicloroquina (derivado da cloroquina, um medicamento usado contra a malária) que comprovam, em sua opinião, a "eficácia" desse tratamento contra o coronavírus. Mas muitos cientistas acham impossível chegar a essa conclusão com base apenas nesses estudos, devido ao protocolo com que são desenvolvidos.

O professor Raoult é apoiado por um certo número de políticos, incluindo Bruno Retailleau, líder no Senado do partido Os Republicanos, que reagiu em um tuíte a partir do anúncio da visita de Emmanuel Macron, dizendo esperar que o presidente francês "acelere o processo de reconhecimento do tratamento com cloroquina contra o vírus".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro