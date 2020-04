Covid-19: Sexta-feira Santa é celebrada a portas fechadas na Catedral de Notre-Dame de Paris

Quase um ano após o incêndio que destruiu parcialmente a Catedral de Notre-Dame de Paris, a igreja reabriu suas portas nesta sexta-feira (10), mas não para o público. Acompanhado de apenas seis pessoas, o arcebispo Michel Aupetit presidiu a celebração da Sexta-Feira da Paixão de Cristo, um ponto alto da Páscoa que neste ano é comemorada à distância pelos fiéis devido à epidemia do novo coronavírus.

Um ano após a tragédia na principal catedral da França, "a vida ainda está aqui", declarou o arcebispo de Paris. Diante a coroa de espinhos de Cristo – uma das relíquias sagradas salvas pelos bombeiros em 15 de abril de 2019 – Michel Aupetit lembrou a sideração mundial da humanidade diante do coronavírus.

"Nesta Semana Santa, o mundo inteiro está devastado por uma pandemia que espalha a morte e nos paralisa", declarou o religioso. Diferentemente de junho do ano passado, o evento realizado nesta sexta-feira na catedral não é uma missa, porque, segundo a tradição, a cerimônia deve marcar a morte de Jesus Cristo e o luto da Igreja Católica.

No evento, Aupetit estava acompanhado do reitor da Notre-Dame, Patrick Chauvet, e do arcebispo auxiliar de Paris, Denis Jachiet. Entre sonatas de Bach tocadas pelo violinista Renaud Capuçon, os atores Philippe Torreton e Judith Chemla – algumas das poucas pessoas presentes no local – leram textos de Paul Claudel, Francis Jammes e da Madre Teresa. O evento foi transmitido pela internet, canais de televisão e rádios da França.

Reformas adiadas devido ao coronavírus

Desde meados de março, as reformas da Catedral de Notre-Dame foram colocadas em pausa devido à epidemia de Covid-19 na França. Antes do adiamento, a previsão era de que as obras durassem ao menos cinco anos antes de a igreja voltar a ser reaberta ao público.

Os eventos da Quinta-feira Santa, que eram tradicionalmente realizados na Notre-Dame, foram transferidos à Basílica do Sacré-Coeur, em Montmarte, norte de Paris. Devido às medidas de confinamento impostas desde 17 de março pelo governo francês, nenhuma missa de Páscoa será aberta ao público. Muitas dioceses estão realizando a portas fechadas os eventos tradicionais deste período e realizando a transmissão deles pela internet.

Páscoa no confinamento

Sexta-feira santa e confinada: é dentro de suas casas que os fiéis celebram um dos períodos mais importantes do calendário cristão. Devido à pandemia do novo coronavírus, procissões e missas foram canceladas em boa parte do mundo.

No Vaticano, pela primeira vez na história milenar da Igreja Católica, as cerimônias da Páscoa estão sendo realizadas sem a participação do público. As celebrações, comandadas pelo Papa Francisco, estão sendo transmitidas pela internet, televisão e rádio.

No resto do mundo, os religiosos tiveram de adaptar as cerimônias. No Panamá, o arcebispo Domingo Ulloa benzeu a população do alto de um helicóptero. Na República Democrática do Congo, o arcebispo Fridolin Ambongo fez um apelo para que os fiéis realizem os rituais da Páscoa em casa e acompanhem as celebrações pela televisão e internet.

Páscoa judaica

Para a Páscoa judaica, que começou na noite de quarta-feira (8) e termina em 16 de abril, as famílias são convidadas a se reunirem a portas fechadas. Em Israel, o governo cercou as cidades e reforçou a segurança nas ruas para evitar que as pessoas deixem o confinamento. Todos os locais de culto na Terra Santa estão fechados para o público.

O Estado hebreu, que identificou oficialmente mais de 10 mil casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus, incluindo mais de 90 mortes, também fechou lojas, escolas e espaços de lazer, para conter a propagação da doença. Nos territórios palestinos, mais de 250 casos, incluindo uma morte, foram oficialmente contabilizados.

No Reino Unido, a Igreja Anglicana realiza a difusão de podcasts na internet com a locução do Príncipe Charles. Na Grécia, os ortodoxos celebram a Páscoa dentro de uma semana, mas o governo já proibiu as igrejas de abrirem ao público. Até recentemente, a Igreja Ortodoxa grega negava que o vírus pudesse ser transmitido através da comunhão.

