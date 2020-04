Criança menor de 10 anos está entre as 13 mil vítimas da Covid-10 na França

O mundo contabiliza neste momento mais de 100.000 mortos pelo novo coronavírus. Mais de 13.000 pessoas morreram na França desde o início da epidemia de coronavírus, incluindo "uma criança com menos de 10 anos" na região parisiense, cujas causas de morte parecem "múltiplas", anunciou sexta-feira (10) o Diretor-Geral de Saúde da França, Jérôme Salomon.

Um total de 13.197 pessoas morreram na França desde o início da pandemia, incluindo 8.598 no hospital (+554 em 24 horas) e 4.599 em casas de repouso e estabelecimentos médico-sociais (+ 433).

Pelo segundo dia consecutivo, o número de pacientes em terapia intensiva diminuiu: 7.004 pessoas estão na UTI, 62 a menos que na quinta-feira (9), disse Salomon, descrevendo a situação como um "pálido raio de sol".

É "uma diminuição tímida", mas "muito importante para todos os cuidadores", disse ele. "Um platô muito alto parece estar começando, com uma epidemia ainda muito dinâmica, sempre muito heterogênea de acordo com as regiões, com muitas admissões, é por isso que devemos permanecer completamente vigilantes e mobilizados", observou o número dois do ministério Saúde no seu balanço diário.

Em relação à jovem vítima, "uma primeira morte foi relatada em uma criança em terapia intensiva, uma criança com menos de 10 anos em Ilê-de-France (região parisiense)", acrescentou o professor Salomon.

"Mas as causas da morte parecem múltiplas, mesmo se foi constatada uma infecção pela Covid-19". É a primeira morte de uma criança tão jovem relatada na França, onde uma menina de 16 anos morreu no final de março da doença.

A França aguarda com ansiedade o pronunciamento do presidente Emmanuel Macron, previsto para a noite de segunda-feira (13),quando deverá ser anunciada uma extensão do confinamento na França, além de novas medidas do governo francês.

