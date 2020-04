França autoriza população a sair de casa durante confinamento para adotar animal

Enquanto os franceses aguardam o pronunciamento do presidente Emmanuel Macron na segunda-feira (13) para saber a nova previsão do fim de seu confinamento, o governo anunciou neste sábado que a população será autorizada a sair de casa para adotar um animal.

Publicidade Leia mais

A partir de quinta-feira, o governo permitirá que os franceses saiam de casa para ir a um refúgio de animais buscar um bicho de estimação.

A mudança na regra responde a pedidos de grupos de defesa animal que alertavam para o risco de saturação dos refúgios nesse período em que a distribuição está fechada.

Em suas redes sociais, o ministro do Interior, Christophe Castaner, disse que a tolerância será feita para que os animais de estimação não sejam “vítimas colaterais” do coronavírus.

A França está em confinamento desde o dia 17 de março, e ainda não tem data para que a circulação voltar ao normal. É esperado que Macron anuncie um novo prazo em seu pronunciamento à nação na segunda.

Regras estritas de circulação

No território francês, para sair de casa é preciso levar consigo uma autorização com seu nome, endereço, horário de saúde e razão do deslocamento.

Até o momento, a saída só é autorizada para fazer compras essenciais, ir ao médico ou ao trabalho em caso de atividade essencial, para ajudar uma pessoa da família em situação de necessidade ou fazer uma hora de exercício físico individual em um raio de um quilômetro de sua residência.

Deslocamentos fora desses casos são punidos pela polícia com uma multa de 135 euros, que pode chegar até 3.000 euros em caso de reincidência.

A partir da próxima quinta-feira, quem quiser adotar um animal deverá escolher o bichinho na página de um centro de cuidados de animais, marcar um encontro com data, local e horário certo. E levar consigo o documento do refúgio animal e uma autorização de saída com a justificativa de ajudar uma pessoa da família.

Quase 14 mil mortos

Até este sábado, a França registrou 13.832 óbitos desde o início da pandemia de Covid-19 , sendo 635 novas mortes nas últimas 24 horas.

No sábado, 345 pessoas morreram em hospitais e 290 em lares de idosos e de pessoas com deficiência e outros centros médico-sociais, segundo o diretor-geral de Saúde, Jérôme Salomon.

"Não é hora de relaxar o isolamento. Temos tempo para refletir sobre as modalidades ideais" para sair de casa, disse.

* Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro