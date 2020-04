Macron anuncia prorrogação do confinamento total até 11 de maio na França

O presidente francês, Emmanuel Macron, em pronunciamento nacional televisivo do 13 de abril de 2020. Capture d'écran

Texto por: Márcia Bechara

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou nesta segunda-feira (13) em pronunciamento na televisão as novas medidas do governo relativas ao confinamento da população e à luta contra a Covid-19 no país. Ele anunciou a prorrogação do confinamento total na França por mais quatro semanas, até o dia 11 de maio. Macron anunciou novas ajudas do governo francês aos setores de turismo e hotelaria e também a estudantes precários. Ele disse ainda que todos as pessoas que apresentem sintomas da doença poderão ser testadas a partir de 11 de maio.