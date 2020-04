Apesar do confinamento, França registra mais de 100 mil casos da Covid-19

As contaminações por coronavírus diminuíram com a imposição do confinamento na França, mas a doença continua se propagando. Apesar da queda nas entradas de doentes nas UTIs, o país ultrapassou nesta terça-feira (14) a barra dos 100 mil casos do coronavírus.

Publicidade Leia mais

Um mês de confinamento e os primeiros resultados da medida - ainda que tímidos - podem ser observados na França. Por enquanto, o coronavírus continua fazendo um alto número de vítimas. O diretor-geral da Saúde do país, Jérôme Salomon, anunciou nesta terça-feira que o total de casos confirmados é atualmente de 103.573.

Em 24 horas, a França registrou 762 mortos, totalizando 15.729 óbitos nos hospitais e em casas de repouso para idosos. Pelo sexto dia consecutivo, a quantidade de doentes que dão entradas nas UTIs baixou em 91 pacientes. Atualmente, há 6.730 contaminados em estado grave nas emergências dos hospitais franceses.

O próprio diretor-geral da Saúde lembrou que todos esses números estão aquém da realidade da Covid-19 na França. Afinal, até o momento, não há testes disponíveis para todas as pessoas que apresentam os sintomas da doença; apenas os casos graves continuam sendo submetidos a exames.

"Além dos óbitos registrados nos hospitais e nas instituições, também há as mortes que acontecem em casa. Todos esses dados estão sendo contabilizados pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos e serão disponíveis a partir de amanhã", afirmou Salomon.

De acordo com o número 2 da Saúde na França, o perfil de cerca de 6 mil pessoas que morreram após terem contraído o coronavírus também foi analisado. A média de idade destas vítimas é de 81 anos. Entre eles, 68% sofriam de patologias graves como problemas cardíacos, hipertensão severa, doenças neuro-degenerativas, diabetes ou câncer.

Reabertura das escolas preocupa os franceses

Na segunda-feira (13), o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a prorrogação do fim do confinamento para 11 de maio. A partir desta data, o governo pretende reabrir as creches e escolas do ensino fundamental e médio do país, fechadas desde março.

O anúncio preocupa pais e professores, já que as crianças podem ser vetores de transmissão do vírus. Indagado sobre essa questão, Salomon afirmou que "o governo fará de tudo para que haja o menor risco possível". Segundo ele, "o objetivo antes e depois do confinamento é lutar contra a propagação do vírus.

Uma pesquisa do Instituto Odoxa-Dentsu para o jornal Le Figaro e a France Info divulgada nesta terça-feira apontou 54% dos franceses acreditam que a reabertura das escolas em 11 de maio é uma má decisão, bem como realizar testes apenas com as pessoas que apresentam sintomas do coronavírus (62%) e a não imposição do uso de máscaras a toda a população (65%).

No entanto, as pessoas interrogadas apoiam outras medidas anunciadas pelo presidente na véspera, como o cancelamento de festivais e eventos esportivos até a metade de julho (86%). Já a permanência do fechamento das fronteiras da União Europeia agrada 92 % dos franceses.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro