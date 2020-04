Franceses recordam um ano do incêndio da Catedral de Notre-Dame com promessa de reconstrução em cinco anos

Imagem do canteiro de obras da Catedral de Notre-Dame paralisado desde meados de março devido à quarentena contra o coronavírus. AFP

Texto por: RFI

Em um vídeo postado no site do Palácio do Eliseu para marcar o primeiro aniversário do incêndio na Catedral de Notre-Dame de Paris, ocorrido em 15 de abril de 2019, o presidente Emmanuel Macron enfatizou que esse drama não é esquecido, apesar de "nossos dias, nossos pensamentos, nossas vidas estarem monopolizados" pela crise do coronavírus. Macron reiterou a promessa de que tudo será feito para reconstruir a jóia de estilo gótico, inscrita no Patrimônio Mundial da Unesco, no prazo de cinco anos.