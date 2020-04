Estado francês é condenado a pagar € 100 mil à família de vítima de feminicídio

A professora Isabelle Thomas e seus pais foram mortos a tiros na cidade de Grande-Synthe (região norte da França), em 2014, por seu ex-companheiro, contra o qual ela já havia apresentado denúncia. Seis anos depois deste crime de feminicídio, sua irmã e seu sobrinho moveram uma ação contra o Estado francês por "falha grave", uma acusação com condenação extremamente rara.

O tribunal judicial de Paris concluiu, em um julgamento divulgado nesta segunda-feira (20), que uma "falha" havia sido cometida pela polícia neste caso, e ordenou que o Estado indenize os requerentes em € 100 mil, em compensação pelos danos sofridos. A irmã e filha das vítimas, Cathy Thomas, e seu filho acionaram o Estado em 30 de novembro de 2018 por "mau funcionamento do serviço de justiça". Eles reivindicaram uma soma de € 360 mil.

Na audiência, em 10 de fevereiro, a advogada Isabelle Steyer apontou diversas "falhas" no caso e uma "morte anunciada". Isabelle Thomas, professora de matemática de 49 anos, apresentou uma primeira denúncia na delegacia de polícia contra seu ex-companheiro em 27 de junho de 2014, dois dias depois que seu ex-companheiro a "estrangulou", "arrastou pelas escadas" e "deu um chute na parte inferior do seu abdômen ". Na época, ela recebeu uma licença de sete dias por incapacidade temporária para o trabalho.

Seu ex-companheiro, Patrick Lemoine, havia sido colocado sob custódia policial, e em seguida sob supervisão judicial, com a proibição de entrar em contato com Isabelle. Ele seria julgado pela agressão em 13 de agosto de 2014. No entanto, ele não respeitou o controle judicial, continuando a assediar e a perseguir sua ex-companheira de carro, que tornou a apresentar uma nova denúncia em 10 de julho e, em seguida, em 23 de julho. Convocado novamente, Patrick Lemoine não compareceu na delegacia.

Em 4 de agosto de 2014, Isabelle Thomas estava em um carro com seus pais quando foram perseguidos por seu ex-companheiro nas ruas de Grande-Synthe. Eles foram mortos a tiros enquanto ela estava ao telefone com a polícia. Preso por triplo assassinato, Patrick Lemoine morreu em 8 de outubro de 2014, depois de se enforcar em sua cela.

Três falhas graves

Os autores da ação denunciaram três falhas graves por parte do Estado: o estabelecimento de uma supervisão judicial inadequada à "periculosidade" de Patrick Lemoine, a falta de resposta ao não cumprimento da supervisão judicial e a falha dos serviços policiais no momento dos assassinatos.

O tribunal rejeitou duas das três queixas. Por outro lado, ele considerou que uma "falha" havia sido cometida pelos serviços policiais, que não informaram a autoridade judicial da violação por Patrick Lemoine de seu controle judicial e que "não acionaram todos os recursos cabíveis para encontrar o autor dos fatos", não localizado na ocasião. "Essa negligência levou à perda da oportunidade de efetuar o controle judicial" e, assim, "colocou Patrick Lemoine em posição de cometer os três assassinatos", sublinham os juízes.

"A justiça tomou a medida das deficiências deste processo", reagiu à AFP Steyer. "Os magistrados passam a dizer: se não protegermos as mulheres vítimas de violência em tempo real, elas perderão a chance de estarem vivas", acrescentou, lamentando que a decisão tenha sido divulgada antes de ser "reconhecida e assinada" pelas partes.

O advogado do Estado, Alexandre de Jorna, pediu que as reivindicações fossem julgadas improcedentes, alegando que "não haver nexo de causalidade" entre o não atendimento à segunda denúncia e a “passagem ao ato”, o crime de assassinato. O representante da acusação deixou à livre apreciação do tribunal a possibilidade de reconhecer uma negligência grave pela "falta de ação" à violação do controle judicial.

Condenações ainda raras

As condenações do Estado por negligência grave e muitas vezes em casos de homicídio conjugal são muito raras. Antes desta decisão, a última condenação do Estado por "negligência grave" em um caso de feminicídio foi anunciada pelo Tribunal de Apelação de Paris em 17 de janeiro de 2017.

Anteriormente, o Estado foi considerado responsável em pelo menos duas ocasiões. Uma delas, em 7 de maio de 2014, quando foi condenado a pagar € 132 mil aos familiares de uma mulher, esfaqueada sete anos antes por seu ex-companheiro, contra o qual havia apresentado diversas queixas.

