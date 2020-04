Quarentena aumenta violência urbana na periferia de Paris

Moradores de cidades da região metropolitana de Paris, apoiados por ONGs, denunciam a aplicação brutal pela polícia das medidas de quarentena. A detenção de um motociclista, que foi ferido na ação policial no último sábado (18), provocou confrontos entre jovens e policiais. Este foi o último incidente grave desde o início do confinamento e a situação preocupa os prefeitos e os responsáveis pelas forças de segurança da região parisiense.

Com informações de Pierre Olivier e Raphael Morán

A tensão aumentou em várias cidades do noroeste de Paris na noite dessa segunda-feira (20). Várias lixeiras foram incendiadas. Os jovens lançaram objetos e rojões contra os policiais. Ninguém ficou feridos nos confrontos, mas cerca de 10 pessoas foram detidas.

Os jovens protestavam contra a violenta ação da polícia no sábado. As imagens de vídeo divulgadas na internet mostram o motoqueiro de 30 anos no chão, gravemente ferido, após um acidente. As circunstâncias exatas da queda ainda não foram determinadas e várias investigações foram abertas.

Os secretários de Segurança da região pedem às forças de ordem moderação diante desses confrontos. Nesta terça-feira (21), o prefeito de Clichy-sous-Bois, preveniu que a quarentena transformou a cidade em um barril de pólvora e que uma única faísca poderia fazer tudo explodir. Segundo Olivier Klein, a crise sanitária do coronavírus ampliou as desigualdades sociais e as dificuldades das famílias carentes.

Marginalização

O isolamento social imposto pela quarentena veio exacerbar a marginalização social ressentida pela população das cidades suburbanas.

A deputada de esquerda Clémentine Autain alertou hoje para as necessidades crescentes da população pobre, que não possui reservas financeiras para enfrentar essa crise. "As filas para procurar comida estão ficando mais longas", disse ela.

A precariedade das "Banlieues", como são chamadas as cidades suburbanas na França, foi agravada pelas medidas de quarentena obrigatórias desde 17 de março. "É mais difícil viver em quarentena em bairros populares e áreas rurais isoladas devido à falta de serviços públicos", observa Madjid Messaoudène, vereadora de esquerda na cidade de Saint-Denis, ao norte da capital francesa.

“As pessoas que moram em um apartamento pequeno, sem varanda ou terraço, não têm escolha a não ser sair. É impossível suportar essas condições por várias semanas. É por isso que vemos meninos que ficam do lado de fora de seus prédios", afirma Messaoudène em entrevista à RFI.

Para impor a quarentena, o governo francês decretou multas para quem ficar na rua. Somente no início do confinamento, entre 17 e 19 de março, a região popular de Seine-Saint-Denis totalizou 10% das multas aplicadas em toda a França. Em Nice, no sul do país, o prefeito decidiu ainda baixar um toque de recolher durante à noite, e foi criticado por ONGs.

Medo de tensão social

O medo da crescente tensão social em algumas periferias urbanas francesas aumentou com as semanas de confinamento. “Desde o início da quarentena, houve pelo menos sete queixas de casos de violência policial na França. Em Saint-Denis, tivemos casos de migrantes dormindo em tendas e que foram multados. Não é normal”, denunciou a vereadora da cidade, que tem uma importante comunidade estrangeira.

Nas últimas semanas, vários vídeos denunciando a violência policial para impor o confinamento viralizaram nas redes sociais. Imagens filmadas em 18 de março mostram um policial chutando violentamente um homem na rua durante um controle em Asnières-sur-Seine (norte de Paris). Em outro vídeo que causou indignação, dois policiais humilham e derrubam dois jovens. E em Les Ulis, um jovem entregador da Amazon, Sofiane, foi preso por agentes que o acusaram de violar a quarentena. O jovem entrou com uma ação contra a polícia.

Em uma declaração conjunta, cerca de vinte ONGs, como a Human Rights Watch e a Liga dos Direitos Humanos, denunciaram esses casos. "O estado de emergência sanitária não constitui uma ruptura com o Estado de Direito e não pode justificar que os policiais franceses recorram ao uso injustificado ou desproporcional da força", alerta o comunicado.

Confinamento em vigor pelo menos até 11 de maio

O governo francês anunciou que o confinamento no país ficará em vigor pelo menos até 11 de maio para continuar freando a progagação do vírus. O saldo da epidemia nas últimas 24 horas na França indica que a Covid-19 matou 531 pessoas, elevando para 20.796 o número total de óbitos no país, anunciou o diretor-geral de Saúde, Jérôme Salomon.

Em todo o mundo, mais de 2,5 milhões de casos do novo coronavírus e 171.000 mortos foram declarados oficialmente, 80% deles na Europa e nos Estados Unidos.

