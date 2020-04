«Não quero guerra, mas ajudar quem passa fome», diz presidente de associação que ajuda brasileiros na França

A quarentena adotada na França para conter a epidemia de coronavírus agravou a situação de centenas de brasileiros carentes que moram na região parisiense. “Tem gente passando fome e doente” afirma a presidente da associação Amis du Brésil, Jucilene Barboza Lucas, que coordena uma campanha de arrecadação e distribuição de alimentos. Depois de criticar na mídia o descaso da embaixada e do consulado do Brasil, um contato formal foi estabelecido entre a associação e a representação diplomática brasileira, que passou a apoiar a iniciativa.

Publicidade Leia mais

Devido à polêmica, a presidente da associação hesitou em falar à RFI do trabalho e das dificuldades de ajuda aos brasileiros: «Não quero falar asneiras, não quero guerra com ninguém, quero é ajudar quem está passando dificuldades» declarou em entrevista pelo telefone. A Amis du Brésil, sediada em Vitry-sur-Seine, ao sul de Paris, era antes da crise do coronavírus uma associação cultural, voltada para o ensino da dança e do francês, mas se converteu em entidade social diante da urgência em socorrer os brasileiros. Pelas redes sociais, Jucilene Barboza lançou “um grito de desespero” e começou a receber doações, principalmente de alimentos, de comerciantes, músicos e outros brasileiros. “Iremos prestar conta de tudo”, garante.

Imigrantes em situação irregular

Segundo a associação, o número de brasileiros em situação precária na região parisiense, que não têm dinheiro para pagar aluguel, comprar comida e remédios, aumenta a cada dia e hoje seriam “mais de mil”. São imigrantes, na maioria das vezes em situação irregular, que chegaram recentemente à França, não falam direito a língua e perderam, com a quarentena, o emprego e a renda que tinham. "Precisamos de mais doações", pede Jucilene.

O apoio das representações diplomáticas brasileiras, desejado pela entidade, ajudaria a ampliar essa rede de solidariedade e facilitar a entrega das cestas básicas. Na quarta-feira (22), o Consulado-Geral do Brasil em Paris compartilhou pela primeira vez no Facebook a campanha da Amis du Brésil. Procurado pela RFI, o Consulado esclareceu que houve “alguns percalços na comunicação” com a associação.

Devido ao grande volume de mensagens recebidas desde o início da quarentena na França, em 17 de março, o primeiro e-mail enviado pela Amis du Brésil em 5 de abril não foi prontamente respondido. “Em hora nenhuma a associação tentou entrar em contato pelo telefone com o plantão consular. Quando o e-mail foi localizado, duas matérias (na imprensa brasileira) já haviam sido publicadas com um teor que nos surpreendeu. Prontamente, respondemos e desde então estabelecemos um canal de comunicação por e-mail e por telefone”, informa Pedro Gomides, cônsul-adjunto, responsável pelo setor de assistência a brasileiros.

Além do apoio nas redes sociais à campanha da associação, Pedro Gomides diz que o consulado avalia e poderá atender alguns pedidos “dentro de restrições orçamentárias e de pessoal” para ajudar o trabalho de coleta e distribuição das cestas básicas, como a realização de uma declaração consular para facilitar a circulação e evitar multas nesse período de confinamento e uma ajuda financeira para a compra de máscaras, luvas e álcool gel para os voluntários, entre outros.

200 famílias carentes

A associação quer cadastrar todos os beneficiados, mas por enquanto, quase 200 famílias, com cerca de 250 crianças, estão cadastradas. As cestas básicas são entregues em oito locais de cidades da periferia parisiense por uma equipe de voluntários montada pela associação. Os pedidos de ajuda devem ser feitos por e-mail (amisdubrésil@hotmail.com). Os brasileiros não precisam só de alimentos.

“Minha prioridade atual são os doentes”, salienta Jucilene, que encaminha as pessoas para a ONG Médicos do Mundo e também serve de tradutora entre os pacientes que não sabem falar francês e os serviços de emergência. “Muitos brasileiros que estão passando dificuldades têm vergonha, não falam a língua e têm medo de serem deportados”, explica. Por isso, eles evitam o consulado e não procuram ou não conseguem ter acesso às várias associações caritativas existentes na França. O cônsul-adjunto Pedro Gomides tenta tranquilizar os brasileiros e garante que “o consulado tem a missão de atender a todos indiscriminadamente, independentemente da situação migratória de cada um”. Gomides lembra que só é repatriado quem quer e pede ajuda ao Consulado.

“Também passei dificuldades quando cheguei”, lembra Jucilene, que tem 37 anos, quatro filhos, e mora na França há 20 anos. Ela é funcionária de padaria, mas está atualmente de licença médica. “Tenho pressão alta, estou no grupo de risco do coronavírus e estou colocando a minha vida em risco” para ajudar meus compatriotas e alertar para a “situação de miséria dessas famílias, muitas com crianças pequenas, em um país de primeiro mundo onde não se espera por isso”.

“Comendo melhor do que antes”

Adavânia de Fátima, de 40 anos, está comendo corretamente, e “até melhor do que antes” durante esse período de quarentena graças à ajuda da associação. A manicure de Goiânia chegou ao país há cinco meses com o marido e o filho de 13 anos. Juntou todas as economias e se mudou para a França para dar “uma melhor educação ao filho”. A família alugou um pequeno apartamento em Villejuif, ao sul de Paris, em um prédio onde moram outros brasileiros e inscreveram o filho na escola. Enquanto não regularizavam a documentação de residência, começaram a fazer bicos.

A manicure Adavânia de Fátima veio para a França há cinco meses com a família. © Arquivo pessoal

A epidemia paralisou tudo. Confinados, não puderam mais trabalhar e o filho, que foi aceito na escola, não pôde começar a estudar. Além disso, uma vizinha, a quem Adavânia pediu para pagar o aluguel de € 930 (cerca de R$ 5.500), roubou o dinheiro. Ela deu queixa na polícia, mas não conseguiu o valor de volta. O aluguel está atrasado há dois meses, a manicure chegou a pensar em voltar para o Brasil, mas nunca procurou o Consulado: “fica muito longe e ficamos confinados. O medo de sair de casa, e ainda por cima de pagar multa, era muito grande”.

“Não cheguei a passar fome”, mas chorei quando recebi a cesta básica, o apoio e o consolo da Jucilene. O marido dela conseguiu esta semana um emprego em um supermercado e Adavânia espera, em breve, superar todos os problemas. “Em vez de ser ajudada, eu quero é ajudar”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro