O projeto olímpico Paris-2024 estaria ultrapassado, avalia ex-ministro do Esporte

ORGANIZING COMMITTEE OF THE PARIS 2024 OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES/AFP/Archives

As mudanças não podem ser apenas de datas. Guy Drut propõe uma alteração profunda do modelo dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) e ex-Ministro do Esporte francês, Guy Drut, considera que o projeto Paris-2024 está hoje “obsoleto e longe da realidade". Em um artigo publicado pela FranceInfo neste domingo (26), o ex-atleta pede para que se "reinvente" o modelo dos Jogos Olímpicos da França.

Publicidade Leia mais

"A crise pela qual estamos passando tem um impacto duradouro em nossa rotina, em nosso modo de vida, em nossa economia, em nosso pacto social, em nossas escolhas como sociedade”, observou Guy Drut. “Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos não são exceção a este novo contexto. Eles também devem ser reinventados ", escreveu.

Se em meio à pandemia de coronavírus foi necessário o adiamento dos Jogos de 2020 para o verão de 2021, “a resposta a essa crise pode se limitar a uma simples mudança de datas, sem que o modelo econômico e organizacional dos Jogos seja também profundamente repensado? ", pergunta o ex-ministro do Esporte (1995-1997), sob a presidência de Jacques Chirac.

"O belo projeto que construímos e apresentamos na fase da candidatura de Paris para 2024 agora está desatualizado", estima o ex-campeão olímpico de 1976 dos 110 metros com barreiras. “Devemos revisar os gastos e focar no essencial. A primeira necessidade é, portanto, reavaliar o orçamento de quanto custarão os Jogos de 2024", afirma Drut. "É muito caro construir novos equipamentos para um evento que dura apenas três, quatro dias", explica.

"Os Jogos de ontem não serão os Jogos de amanhã. Temos que aceitar isso e imaginar um novo modelo juntos. As olimpíadas não podem ser realizadas a qualquer custo, desconectadas do que é factível, à margem do que acontece no mundo", conclui o ex-atleta.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro