Médicos franceses obtêm resultados promissores com a molécula tocilizumabe em casos graves da Covid-19

Estudo clínico randomizado realizado em hospitais parisienses aguarda avaliação de comitê científico para publicação em revista médica. REUTERS - GONZALO FUENTES

Texto por: RFI

A molécula tocilizumabe, vendida no Brasil com o nome comercial de Actemra e indicada no tratamento da artrite reumatóide, mostra resultados positivos contra o novo coronavírus na França. A substância ativa poderia ser uma solução para o tratamento de casos graves da Covid-19, poupando os pacientes de respiradores e de uma longa estadia nas unidades de tratamento intensivo (UTI).