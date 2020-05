Em confinamento, França muda manifestações do dia do Trabalho para as janelas e as redes sociais

Manifestação da CGT em frente ao hospital Pitié Salpêtrière, em Paris, no dia 30 de abril. AFP

Texto por: Cristiane Capuchinho

Com as tradicionais manifestações de rua proibidas pelas regras de controle da pandemia do coronavírus na França, os sindicatos recorrem a protestos pelas janelas e pelas redes sociais para lutar pelo direito dos trabalhadores neste 1° de maio excepcional.