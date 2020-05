Com exceção de europeus, viajantes que vierem à França ficarão em quarentena após 11 de maio

Quarentena imposta aos viajantes que chegarem à França não vai afetar as pessoas provenientes da União Europeia, do espaço Schengen ou do Reino Unido.

Uma das medidas do projeto de lei que prolonga o estado de emergência sanitária na França, que está sendo debatido nesta segunda-feira (4) no Senado, é a imposição da quarentena aos viajantes que chegarem ao país a partir de 11 de maio, quando tem início a suspensão gradual do confinamento em todo o território. Mas o governo francês anunciou hoje que os cidadãos da União Europeia, do espaço Schengen ou do Reino Unido, não serão afetados.

O estado de emergência entrou em vigor em 24 de março e deveria acabar em 23 de maio. Seu prolongamento por mais dois meses foi anunciado no sábado (2). As medidas excepcionais que limitam, entre outras coisas a circulação de pessoas para evitar a propagação do coronavírus, ficarão em vigor até 24 de julho.

O governo achou necessário a extensão para evitar que o fim do confinamento não provoque o relaxamento de gestos de proteção e traga uma nova onda de transmissões da doença. Depois do Senado, o projeto de lei será debatido nesta terça-feira (5) pela Assembleia que deve aprová-lo.

Uma das novidades é a imposição da quarentena às pessoas que chegaram ao país e aos territórios franceses ultramarinos. Com a exceção de franceses e europeus que desembarcam de outros países da União Europeia, espaço Schengen ou Reino Unido, os viajantes serão colocados em quarentena. As modalidades deste isolamento serão apresentadas nos próximos dias.

Fronteiras fechadas

A França, que tem quase 25.000 mortos pela Covid-19, vai flexibilizar o confinamento por etapas e por regiões a partir da semana que vem. Até o dia 11 de maio, as "restrições atuais de circulação nas fronteiras do país continuam em vigor", informou o ministério do Interior. Desde o início da pandemia, os controles foram reforçados, principalmente nas fronteiras com a Alemanha e Espanha.

Outra medida prevista com o fim do isolamento e que provoca polêmica é o monitoramento dos doentes com a ajuda de um aplicativo no celular. O dispositivo ainda não está finalizado.

A exemplo da França, cerca de 15 países europeus, que registraram um recuo da epidemia, iniciam a flexibilização da quarentena. Mas a Alemanha, que adotou novas medidas para o fim do isolamento, a chanceler Angela Merkel descartou a possibilidade de reabrir as fronteiras devido ao risco de uma segunda onda de contaminações.

