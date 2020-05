Em meio a polêmica sobre volta às aulas, Macron visita escola e tenta acalmar franceses

O presidente francês Emmanuel Macron visitou nesta terça-feira (5) uma escola em Poissy, no noroeste de Paris, para tentar dissipar as preocupações relacionadas à volta às aulas, prevista para o próximo dia 11 de maio, com o fim da quarentena no país. A reabertura dos estabelecimentos é contestada principalmente por prefeitos da região parisiense, que denunciam uma medida precipitada. Para Macron, esta é uma etapa "indispensável" para relançar a atividade no país, após quase dois meses de paralisia.

Usando uma máscara de proteção de tecido preta, o presidente francês visitou a escola de ensino fundamental Pierre Ronsard que, ao contrário da maioria dos outros estabelecimentos do país, permaneceu aberta na quarentena para receber os filhos dos profissionais de saúde. Durante esse período, as crianças foram instaladas em mesas individuais, respeitando uma distância de segurança entra cada uma, e todos os professores usaram máscaras. Essas mesmas medidas estão sendo recomendadas após o fim do confinamento em todas as escolas, que receberão no máximo 15 alunos por classe.

Macron fez a visita no dia seguinte em que 329 prefeitos da região parisiense, entre eles a socialista Anne Hidalgo de Paris, publicaram uma carta aberta pedindo que as escolas não reabram em 11 de maio. Eles denunciam a falta de organização do governo e a impossibilidade de receber, em tão pouco tempo, os alunos em boas condições.

Alguns prefeitos presentes ressaltaram o "clima geral de preocupação" com novas contaminações que reina em várias cidades, apesar do governo ter proposto que a volta às aulas seja opcional. "Os pais vivem o voluntariado como se o governo transferisse a responsabilidade para eles", salientou a prefeita de Saint-Rémy-l'Honoré. "Assumo o voluntariado. Se tivéssemos dito que seria obrigatório, teríamos uma revolta", respondeu Macron.

Ele disse que prefere "uma boa volta às aulas a um retorno em grande número", ressaltando que o objetivo do governo é que todas as crianças que precisem possam voltar à escola, seja por dificuldade de aprendizado a distância, ou porque os pais precisam recomeçar a trabalhar. O retorno será progressivo, em acordo com professores e diretores de escolas, garantiu. Até o final da semana os pais serão informados.

Em seguida, o presidente concedeu uma entrevista aos canais de TV TF1 e France 2. Ele pediu aos moradores das regiões com uma menor taxa de contaminação, e onde a flexibilização da quarentena será maior do que nas outras, para não relaxarem nas medidas de proteção.

Lembrando o alto nível de contaminação do coronavírus e o risco para os idosos, ele pediu à população que evitem contatos entre populações de regiões diferentes. Com o fim do confinamento, as pessoas só poderão fazer viagens de até 100 km de sua casa para evitar a propagação da doença. Além desta distância, terão que provar um motivo de força maior, familiar ou profissional.

O presidente disse que ainda é cedo para saber se as férias de verão, que normalmente acontecem entre julho e agosto, serão possíveis este ano. As grandes viagens internacionais serão limitadas e talvez até as férias em outros países da União Europeia. Tudo vai depender da evolução da epidemia. Macron prometeu uma definição sobre o tema no início de junho.

"Nós não ganhamos a batalha contra o coronavírus. Ele continua presente. Vamos iniciar uma nova fase e se formos responsáveis, tenho certeza que venceremos coletivamente", afirmou. Desde o início da pandemia de coronavírus, 25.201 pessoas morreram e 131.863 casos foram confirmados na França.

