França deve modernizar sua política migratória, recomenda relatório

Relatório afirma que as expulsões em massa de clandestinos são “pouco eficientes” para combater a imigração ilegal AFP - JODY AMIET

Texto por: RFI

Um relatório do Tribunal de Contas francês considera que a política migratória em vigor no país está defasada em relação ao que é feito em outros países, como o Canadá. O texto afirma que as expulsões em massa de clandestinos são “pouco eficientes” para combater a imigração ilegal, a burocracia para o registro de um pedido de asilo é “lenta demais” e a ideia de cotas de imigração legal, em especial profissional, deveria ser reavaliada.