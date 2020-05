Primeiro caso do coronavírus na França data de 2 de dezembro, afirma hospital

Leste e região parisiense são as mais afetadas da França

Segundo Michel Schimitt, chefe do departamento de radiologia do hospital Albert-Schweitzer, em Colmar, no leste da França, um homem foi hospitalizado no início de dezembro por uma “infecção respiratória” que foi confirmada como um caso da Covid-19 na semana passada.

Publicidade Leia mais

O departamento dirigido pelo médico francês analisou as radiografias dos últimos seis meses para verificar se as anomalias dientificadas eram típicas de traumatismos, tumores, patologias cardíacas ou infecciosas. De acordo com ele, a doença provocada pela Covid-19 provoca lesões nos dois pulmões “com um aspecto e disseminação que não é encontrado em nenhuma outra doença”.

A análise das radiografias revelou dois casos suspeitos de coronavírus, nos dias 16 e 17 de novembro. “Temos um caso suspeito no dia 29 de novembro, três em “ de dezembro, um no dia 10, outro no dia 13, outro dia 27 e dois casos no dia 3 de janeiro. Depois há um aumento progressivo”, declarou o médico à rádio francesa France Info.

A contaminação do dia 2 de dezembro foi confirmada em um teste de diagnóstico e agora não há dúvidas de que que o paciente de 57 anos, hospitalizado durante uma semana, teve a doença. Ele está curado. A equipe ainda não sabe como ele contraiu a doença.

Outros casos ainda podem ser confirmados

Em relação aos outros casos suspeitos de novembro, as imagens ainda devem ser confirmadas por outros elementos. “É preciso entrar em contato com outros pacientes, conhecer suas histórias e, se for o caso, fazer um exame de sangue e uma busca por anticorpos”, diz Schmitt.

No total, o estudo de outras imagens pulmonares, que começou há dez dias, revelou 338 radiografias típicas da Covid-19 entre 1º de novembro e 30 de abril. O hospital agora está atualmente cruzando os dados com testes de depistagem, para confirmar os casos suspeitos. Até agora, um morador da região de Seine Saint-Denis, que ficou doente no fim de dezembro, era considerado como o primeiro caso detectado na França.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro