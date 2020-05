Em pleno relaxamento da quarentena, França registra quatro novos focos da Covid-19

Novos focos do coronavírus foram confirmados em várias regiões da França, um deles perto de Paris. A preocupação das autoridades é que uma segunda onda da doença obrigue o restabelecimento das medidas da quarentena. Os franceses começaram a deixar o confinamento na segunda-feira (11).

No total, a França tem neste momento quatro novos focos do coronavírus. Os casos mais recentes foram registrados no departamento da Vendée, no sudoeste do país. Quatro empregados de um abatedouro foram testados positivos à doença.

Cerca de 660 trabalhadores da empresa Arrivé-Maitre Coq, em Essarts-en-Bocage, foram submetidos ao diagnóstico. O chefe da polícia do local afirmou à France Télévisions que os proprietários do abatedouro ainda aguardam o resultado de outros empregados submetidos a exames.

Os quatro casos confirmados têm entre 21 e 59 anos; apenas um deles apresentava sintomas da Covid-19. Eles foram colocados sob quarentena por pelo menos duas semanas.

No resto do país, outros pequenos focos vêm emergindo nas “zonas verdes”, áreas que o governo havia estabelecido que o vírus havia deixado de circular ativamente. Mas especialistas advertem que a vigilância não pode ser negligenciada, especialmente no momento em que a França começa a ensaiar uma volta à normalidade, após quase dois meses de confinamento.

“Precisamos considerar que o vírus ainda está aqui, esperando, circulando”, afirmou a médica especialista em doenças infecciosas Anne-Claude Crémieux à FranceInfo. “Sabemos que mais do que a metade dos infectados não apresentam sintomas ou têm sintomas muito leves, então a transmissão do vírus é praticamente invisível”, reiterou.

Focos no sudoeste, centro e região parisiense

No final de abril, um homem da cidade de Vergt, na Dordonha, sudoeste da França, teve sintomas de gripe e, após ser testado, teve a contaminação por coronavírus confirmada. Ele contou ao médico que tinha participado de um funeral de uma cidade próxima, Eglise-Neuve-de-Vergt, uma semana antes.

As autoridades locais cumpriram o protocolo de testar todas as pessoas com quem o doente teve contato. No total, nove pessoas testaram positivas ao coronavírus, oito apenas da mesma família do infectado.

Em Poitiers, região central, um professor ficou doente em 7 de maio. Ele havia participado de uma reunião preparatória à volta às aulas uma semana antes na escola onde trabalha.

Cerca de 20 pessoas com quem o professor teve contato receberam o diagnóstico positivo ao coronavírus. Outros 64 moradores da cidade foram submetidos a testes no fim de semana. Até o momento, quatro casos foram confirmados pelas autoridades locais.

Em Ile-de-France, região parisiense, 50 exames foram realizados em um albergue da juventude em Clamart depois que um rapaz que havia se hospedado no local teve sua contaminação confirmada. Até o momento, outras oito pessoas que tiveram contato com ele receberam o diagnóstico positivo. Apenas um jovem entre os contaminados apresentaram sintomas da doença.

700 mil testes

Ao apresentar o plano para o fim do confinamento na França, o primeiro-ministro Edouard Philippe anunciou que o país iria começar a realizar 700 mil exames do coronavírus por semana a partir de 11 de maio. Segundo ele, “equipes especiais” de vigilância da Covid-19 também seriam criadas em cada departamento para identificar pessoas com sintomas e indivíduos com que doentes assintomáticos tiveram contato.

Uma grande quantidade de especialistas do setor médico expressou sua preocupação com o plano do governo. Muitos duvidam da capacidade de exames apresentada pelo premiê e preveem uma segunda onda do coronavírus na França.

