Cidade da Guiana Francesa na fronteira com o Brasil permanece confinada e preocupa a França

Na fronteira fluvial entre a Guiana Francesa e o estado do Amapá, Saint-Georges de l’Oyapock é a única cidade do lado francês que continua confinada. Com seus 37 casos da Covid-19 confirmados e uma propagação do vírus em alta, a cidade de 4.220 habitantes é um foco que preocupa a França.

Nos últimos dois dias, 17 dos 18 novos casos positivos de coronavírus na Guiana Francesa eram de pessoas provenientes de Saint-Georges. “Isso não vai parar por aqui”, alerta Mirdad Kazanji, diretor do Instituto Pasteur de Caiena, capital da Guiana Francesa, que realiza dois terços dos testes de diagnóstico do coronavírus na região. Ao todo, Saint-Georges conta com quase um quarto dos 164 casos confirmados de todo o território ultramarino e uma morte.

A pequena cidade francesa na fronteira com o Brasil é um foco da Covid-19 devido a sua proximidade com Oiapoque, no Amapá. O município brasileiro de 27.270 habitantes, que fica do outro lado do rio que serve de divisa entre os dois territórios, vem sendo duramente atingido pelo novo vírus com 57 casos confirmados, entre eles uma vítima fatal, e 151 casos suspeitos.

Oiapoque é uma cidade de trânsito de pessoas, principalmente de garimpeiros que exploram ouro de forma ilegal em minas abertas no lado francês. Segundo a Agência Regional de Saúde da Guiana Francesa, a contaminação inicial começou em Oiapoque.

O Amapá ultrapassou na quarta-feira (13) os 3 mil casos confirmados da Covid-19 e já tem 94 mortos. A passagem de pessoas de uma margem à outra do rio faz parte do dia a dia da população local, uma vez que dois terços dos habitantes do município francês são brasileiros.

“A vigilância deve aumentar na fronteira com o Brasil”, afirmou em abril uma nota do grupo interministerial de crise anticoronavírus, que foi revelada por um site local, a Guyaweb. “A situação tende a se agravar (...) devido à progressão da Covid-19 e do fato que as medidas de confinamento são pouco ou nada respeitadas do lado brasileiro”, acrescentou o documento.

Controle reforçado

O documento observa também um “aumento das tentativas de travessia” para o lado francês constatado pela polícia na fronteira, que “impediu a entrada de quase 80 embarcações entre 15 e 17 de abril”.

Segundo a nota, para enfrentar o “risco elevado”, o dispositivo da polícia de fronteiras francesa foi reforçado em Saint-Georges, com a chegada do Exército da Guiana em 19 de abril. Essa informação foi confirmada pela prefeitura da cidade à AFP. Os primeiros casos de contaminação foram notificados em Saint-Georges em 23 e 24 de abril.

A população da Guiana Francesa, como praticamente todo o território francês (com exceção da ilha de Mayotte), foi liberada do isolamento social na segunda-feira (11). Mas neste contexto, a cidade de Saint-Georges mantém as medidas de restrição de circulação. “Nós consideramos o desenvolvimento rápido da epidemia do lado brasileiro de Oiapoque e de suas consequências em Saint-Georges (...) Os resultados de terça e quarta-feira mostram que o vírus circula ativamente e validam a continuação do confinamento”, explicou à AFP o representante local do Estado, Marc Del Grande.

Outro problema é que a quarentena também não estaria sendo respeitada do lado francês. “Eu lamento que as pessoas de Saint-Georges continuem festejando aniversários durante o confinamento”, disse o prefeito da cidade, Georges Elfort.

Segundo Del Grande, a quarentena “evitou várias ocasiões de contatos e de circulação do vírus. A ideia é não suprimir brutalmente essa medida eficaz. Ela foi flexibilizada”, anunciou Del Grande. Antes os moradores não podiam sair de casa entre 21h e 5h, agora o toque de recolher passa a valer a partir das 23h. A venda de álcool permanece proibida de 18h a 8h.

Para Kaznki, do Instituto Pasteur, “se houver relaxamento, o que já é observado, o vírus poderá chegar nos bairros mais pobres, onde as pessoas vivem muito próximas umas das outras, e causar as mesmas mortes que no Amapá, porque temos os mesmos modos de vida”.

Paralelamente, na segunda-feira, a Agência Regional de Saúde reconheceu a “falta de estoque de reagentes necessários para os testes” em vários laboratórios da Guiana Francesa, entre eles o de Caiena, o que poderia dificultar o diagnóstico de novos casos.

