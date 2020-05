Saudades da quarentena: franceses falam sobre lado positivo do isolamento

Foram 55 dias de quarentena em toda a França, numa tentativa de aplacar o avanço da Covid-19. O relaxamento gradual começou na segunda-feira (11), com a reabertura de estabelecimentos comerciais não essenciais, volta parcial às aulas e ao trabalho. Apesar do clima de um certo alívio, a quarentena deixa saudades em algumas pessoas. A seguir, alguns testemunhos à RFI Brasil.

"As pessoas vão refletir mais sobre consumo e viagens"

Franck-Olivier Torro, 44 anos, é chefe de projetos na ONG AF3V, que promove e defende ciclovias e rotas na natureza. Ele vive em Vincennes, subúrbio a leste de Paris.

"Eu pude aproveitar a vida em família, fiquei em quarentena com minha companheira e nossas duas filhas pequenas. Foi muito agradável. Tudo parou e, em consequência, a poluição também, assim como o barulho. A natureza voltou à cidade, o que é fantástico. Essa parada total foi ótima para a natureza. Ou seja, o isolamento foi benéfico em vários níveis, não só para a biodiversidade. Posso entender que para muitos não tenha sido tão simples. Sou daqueles que pensam que o colapso da civilização nunca está longe e acho que foi um bom teste antes do colapso verdadeiro. O modelo atual de sociedade não é sustentável, em termos de meio ambiente, de consumo de combustível fóssil. Falou-se sempre de cenários insustentáveis, caso o petróleo se tornasse caro demais para uma sociedade cuja economia é baseada no consumo desse produto. Mas o que aconteceu durante o confinamento foi um pouco o contrário, o preço baixou bastante. Mas claro que haverá consequências negativas, com pessoas que não vão conseguir se alimentar, por exemplo. O confinamento foi para mim uma espécie de colapso “soft”. Há questionamentos que surgem, como a capacidade do governo para gerar a crise, pois confinar a população parece algo da Idade Média. Somos policiados, controlados. Mas os efeitos positivos para mim foram mais interessantes. Não foi problema nenhum para mim. Ao contrário, globalmente foi positivo. A nível de recursos planetários foi ótimo, pois consumiu-se menos. O mais positivo ainda é que essa situação deve levar as pessoas a uma reflexão, ou seja, para consumir menos, ter uma vida mais frugal, pensar sobre o próprio trabalho, viajar menos, consumir e viver mais localmente. Vale lembrar que esse vírus se espalhou por causa da globalização, as pessoas vão para lá e para cá. Globalmente a quarentena foi positiva para mim. Para você ter uma ideia, ainda nem saí de casa desde o relaxamento da quarentena, há quase uma semana."

“Não fiquei chateada em nenhum momento”

Margaret, 73 anos, aposentada. Vive há 50 anos na região de Les Halles, no centro de Paris.

"A quarentena não me afetou muito, pois vivo sozinha há muito tempo. Tenho amigos que vejo regularmente, mas não todo o tempo, então isso não mudou muito a minha rotina. Pelo computador acompanho alguns sites que me interessam. Tenho uma página Facebook, então vou lá ver o que os amigos e a família publicam. Tento colocar todos os dias um poema, não meu [risos], mas de algum autor conhecido. Também leio muito. Como as bibliotecas e livrarias estavam fechadas, eu reli muitos livros. Tenho um gosto eclético: policial, história, poesia, romance, ficção científica. Gosto de tudo. Outra coisa que gostei muito foi do silêncio. Vivo num bairro muito movimentado e animado. As ruas ficaram desertas, foi extraordinário. Foi genial, dava para atravessar a qualquer momento [risos]. Foi quase como quando eu era jovem, no mês de agosto, em pleno verão, quando Paris ficava deserta. Agora não tanto, por causa dos turistas durante todo o ano. Fui muito ao jardim Nelson Mandela, no meu bairro, um passeio delicioso, com pouquíssimas pessoas ao redor. Sou bem caseira, também gosto de ver documentários na TV. O dia passa rápido, sempre tem uma limpeza, algo para consertar, lavar roupa, cozinhar. O tempo passa e não fiquei chateada em nenhum momento. O lado bom do relaxamento da quarentena é que vou pode sair mais, gosto muito de passear por Paris, ando bastante. As vezes pego o ônibus e volto a pé. Eu só saía duas ou três vezes por semana. Vou aproveitar o tempo, que está melhorando."

"Pode ser um paradoxo, mas minha vida se tornou mais flexível"

Jean-François, 52 anos, trabalha numa grande empresa de informática em um subúrbio ao sul de Paris. Ele trabalha em home office desde o início do confinamento na França, no dia 17 de março.

“Eu percebi várias vantagens em relação à qualidade de vida e bem-estar durante o isolamento. Para começar, acabou com os trajetos de ir e vir do trabalho em ônibus muitas vezes lotados, ou seja, onde a possibilidade de contaminação é maior. Eu produzo melhor em casa, não sou incomodado com o barulho do open space. Tenho mais flexibilidade nos horários, posso fazer compras de tarde e trabalhar durante a noite. Faço muitas reuniões por Skype, mas também tenho autonomia no resto do tempo. Moro em um subúrbio no sul de Paris, numa cidade relativamente grande, mas com a quarentena, havia muitos poucos carros na rua, então era quase como se eu estivesse numa estrada do interior. Para mim a diferença ambiental também foi flagrante, com menos poluição e menos barulho. Enfim, pode ser um paradoxo, mas minha vida se tornou mais flexível. Claro que sinto falta de restaurantes e cinemas, mas o trabalho a distância me convém. A empresa onde trabalho fez um levantamento sobre quem gostaria de continuar assim. Eu disse que sim, também porque tenho problemas de saúde. Então devo continuar em home office até final de maio e provavelmente, além desse período."

“Tudo ficou mais calmo, em suspenso”

Stéphanie, 45 anos, designer gráfica, vive em um pequeno vilarejo de 650 habitantes na Bretanha, oeste da França.

"Do ponto de vista pessoal, a quarentena me permitiu adotar um ritmo de vida muito mais tranquilo, sem estresse de cumprir obrigações, de ir atrás de trabalho. Tudo ficou mais calmo e agradável. Eu crio minha filha sozinha, trabalho bastante de noite, e pude desacelerar um pouco o cotidiano. Foi quase como estar de férias. Pude também cuidar do jardim. Ou seja, tive mais tempo de fazer outras coisas além das obrigações. Percebi isso também nas pessoas, elas ficaram mais calmas e agradáveis. Tive a impressão de poder aproveitar melhor a vida. Do ponto de vista ecológico, há menos carros, menos barulho, menos poluição. Os animais reapareceram, a vida selvagem retoma um pouco de espaço. Há também mais insetos, mas não sei se é pelo fato de se ter menos poluição ou porque o inverno foi ameno. Fiquei em quarentena em uma casa com jardim, tenho consciência de que é bem diferente do que viver em um apartamento de 25m² em Paris. Quanto aos deveres da escola da minha filha, de seis anos, também foi tranquilo, a professora preparou um programa que toma uma hora, uma hora e meia pela manhã e depois pela tarde. E minha filha é bastante independente, estuda sozinha, muitas vezes eu só corrijo o que ela faz. Como sou designer gráfica, a quarentena também não afetou muito meu ritmo de trabalho."

"Moro perto de um aeroporto - as noites se tornaram silenciosas"

David Volants, 48 anos, cuidador no Hospital St. Antoine, em Paris

"Eu só ando de bicicleta. Ainda mais durante uma pandemia, transporte público é o local ideal para se contaminar, com muita gente em um local fechado. Moro no subúrbio de Paris, normalmente levo 1h30 de bicicleta para o trabalho, mas durante a quarentena levava 1h, pois não tinha mais engarrafamentos, trânsito ou estresse. Eu atravessava uma Paris sem carros, sem barulho de automóveis, ou seja, só os sons da própria cidade. Muito menos poluição também. Eu uso uma máscara especial para ciclistas e percebi que ela começou a levar muito mais tempo para ficar suja. Eu moro na região do aeroporto de Orly, no sul de Paris, e normalmente ouço muito barulho de avião. E durante a quarentena, nada de aviões. Ou seja, noites silenciosas. Há novos sons que aparecem. Não que aparecem, mas que se mostram, pois estavam escondidos pela poluição sonora. Percebo mais pássaros, por exemplo. Uma vez que não tem mais esses barulhos da cidade, os animais se sentem mais livres. Eles ocupam mais espaço, o que acho bom. Melhor que ouvir carros ou aviões. Como eu trabalho em um hospital, eu me confinava nos finais de semana. A princípio foi difícil, pelo aspecto social. Tenho minha irmã e meus sobrinhos pequenos, ou meu pai, que moram perto. Foi paradoxal estar tão próximo fisicamente, mas não poder vê-los. Mas eu não queria me aproximar das crianças, sou um receptor de contaminação em potencial. Com os amigos, passei a fazer reuniões em vídeo, por exemplo, para ver um programa ‘juntos’ e comentar na hora. Talvez isso se torne corriqueiro a partir de agora. Aproveitei a quarentena para arrumar e organizar a casa, comecei a fazer produtos de limpeza. Passei a consumir menos, a estocar menos comida. Ao invés de ir às compras, enfrentar filas e muita gente, eu encomendava a uma AMAP (associação de produtores locais). A situação se acalmou muito nos últimos dez dias no hospital onde trabalho, as equipes foram reforçadas. Não faço parte do pelotão de frente, mas ajudei a recepcionar pessoas contaminadas, um trabalho muito físico. Não estávamos preparados no começo, mas nos adaptamos."

