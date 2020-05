França: Estudo com cães farejadores de coronavírus dá resultado preliminar surpreendente

Amostras utilizadas nos testes com cães farejadores que começam a detectar o coronavírus no suor de pacientes positivos para a Covid-19. AFP - JOEL SAGET

Texto por: RFI

Nas últimas três semanas, cerca de 20 cães farejadores do Corpo de Bombeiros e da polícia francesa, especializados em detectar explosivos ou drogas, foram treinados para identificar a presença do coronavírus no suor de pacientes com a Covid-19. Os primeiros resultados surpreenderam o coordenador do estudo, o professor Dominique Granjean, da Escola Veterinária de Maison-Alfort, na região parisiense.