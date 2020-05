Macron perde maioria absoluta no Parlamento francês

A Assembleia Nacional francesa em 3 de março de 2020. REUTERS/Benoit Tessier

Texto por: RFI

O partido da maioria no poder, A República em Marcha (LREM, na sigla em francês) se recusa a falar em cataclismo, mas o símbolo é forte: partidários ou ex-partidários do presidente Emmanuel Macron lançaram nesta terça-feira (19) um novo grupo parlamentar na Assembleia Nacional, a Câmara dos Deputados francesa. Batizado de Ecologia, Democracia, Solidariedade, o movimento dissidente priva o partido governista de sua maioria absoluta na casa a dois anos do fim do mandato de Macron.