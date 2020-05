Francês desenvolve aparelho de raio ultravioleta para combater Covid-19

Vários pesquisadores vem estudando o uso de lâmpadas ultravioleta na luta contra a Covid-19. Apesar das incertezas sobre os limites de sua aplicação do método, uma empresa francesa desenvolveu um aparelho de UV que já está sendo testado em clínicas e hospitais para desinfetar superfícies e ambientes.

A técnica não é nova, já que os sistemas de limpeza por meio de ultravioleta existem há mais de um século. Mas com a pandemia de Covid-19, o dispositivo, usado por exemplo para desinfetar água, vem sendo adaptado para combater o coronavírus.

A China já instalou lâmpadas ultravioleta em robôs para desinfetar cerca de 2000 hospitais. No Brasil, pesquisadores da USP também desenvolveram uma espécie de rodo UV para desinfetar o chão.

Desde abril, uma empresa francesa especializada em desinfecção de água por meio de UV vem testando um aparelho portátil que poderia ser usado em hospitais, mas também em bares, restaurantes e transportes.

Como funciona

Existem três tipos de ultravioleta: UV-A, UV-B e UV-C. Se os dois primeiros são nocivos e provocam envelhecimento da pele, e até mutações genéticas que podem levar ao câncer de pele (no caso do UV-B), o UV-C tem uma função germinicida. Esse raio ultravioleta age nas bactérias, fungos, mas também vírus. E, ao contrário do sabão ou do álcool, que atacam as camadas externas, os UV-C provocam mutações estruturais nos organismos expostos.

“O princípio é que ele vai no coração do DNA das célula, perturbando seu metabolismo”, explica em entrevista ao canal France 2 Benoît Gillmann, CEO da empresa Bio-UV, que testa atualmente os aparelhos na Farnça. Ele ressalta que algumas adaptações foram feitas, e que precauções ainda devem ser tomadas. Como, por exemplo, a proteção dos olhos e da pele de quem aplica o método – o que explica o uso de robôs na China.

Mas Benoît Gillmann se mostra otimista. Ele explica que primeiro os raios UV-C foram usados para desinfetar todo tipo de micro-organismo, antes de terem sua eficácia avaliada na ação contra a Covid-19. Os resultados foram satisfatórios e a empresa, que afirma já ter obtido todas as certificações necessárias das autoridades sanitárias, espera iniciar a comercialização dos aparelhos em menos de um mês.

