Fundação francesa propõe renda básica universal contra aumento de desigualdade social após Covid-19

Em tempos de pandemia e para acompanhar as mudanças da sociedade, o jornal Libération desta sexta-feira (22) destaca o projeto de criação de uma renda "republicana" universal proposto por uma fundação francesa. A ideia é parecida com a do candidato socialista às eleições presidenciais de 2017 na França, Benoît Hamon.

Após a derrota do candidato de esquerda, a renda universal foi esquecida, mas volta a ganhar interesse em tempos de reflexão sobre o "mundo de depois" da pandemia, segundo Libération. O jornal teve acesso exclusivo a uma nota da fundação Jean Jaurès, que defende o progresso e a democracia no mundo.

Segundo a proposta, os beneficiários da renda não precisariam corresponder a nenhum pré-requisito. A renda seria automática, para pessoas a partir de 18 anos, sem necessidade de trâmites administrativos. O documento também salienta, de acordo com Libération, a atualidade da proposta, porque a crise gerada pela Covid-19 fez nascer aspirações de uma mudança no modelo de sociedade. O momento é "agora ou nunca", diz a nota citada pelo jornal.

Para a Fundação Jean Jaurès, as ajudas que se multiplicam neste momento no mundo mostram as premissas de uma renda básica universal. Ela cita o exemplo do Canadá, onde uma prestação de urgência foi criada, autorizando que as pessoas que perderam o emprego devido à epidemia recebessem US$ 2 mil mensais durante quatro meses. No Japão, o plano de retomada econômica do governo prevê um cheque de € 800 que será dado aos cidadãos japoneses e também aos estrangeiros.

Na Espanha, o governo socialista de Pedro Sánchez, apoiado pelo partido Podemos, anunciou sua intenção de criar uma "renda vital mínima" destinada aos mais modestos. Em todos estes exemplos, segundo a fundação, não existem pré-requisitos para dar dinheiro para a população, o que corresponde à lógica da renda básica universal.

Renovação social

Mas o relatório salienta que essas iniciativas são respostas à atual conjuntura para atravessar os problemas econômicos e relançar o consumo e o crescimento econômico. Já a renda republicana proposta por eles visa a oferecer uma "concepção renovada das sociedades humanas", e deve ser aplicada a longo prazo. A proposta ambiciosa quer mudar a "filosofia da proteção social", evitando que se criem novas desigualdades.

O financiamento do projeto viria da Europa, através do plano de relançamento do Banco Central europeu, estimado entre € 1 bilhão e € 2 bilhões pelo comissário europeu Thierry Breton no início de maio. Mas também através de impostos, o que exigiria uma reforma fiscal, em que o capital fosse taxado e não o trabalho.

A soma prevista da renda básica para os cidadãos franceses seria de € 725. Segundo seus idealizadores, a proposta seria primeiramente testada em alguns territórios para depois ser ampliada em escala nacional.

