Covid-19: Macron anuncia plano de € 8 bilhões para ajudar setor automobilístico francês

Diante do impacto provocado pela pandemia de Covid-19 na setor automobilístico, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta terça-feira (26) um plano de ajuda financeira no valor de € 8 bilhões. O chefe de Estado também informou que vai reforçar o sistema de bônus para a compra de veículos elétricos ou híbridos.

"O Estado contribuirá com um pouco mais de 8 bilhões de euros em ajudas para o setor", anunciou o presidente durante uma visita a uma fábrica de Valeo, empresa francesa que produz autopeças, no norte do país. “Trata-se de um plano de defesa de nosso emprego industrial, que vai enfrenta uma das crises mais graves de sua história. É um plano de soberania industrial automobilística (...) Mas é também um plano para o futuro do setor automobilístico do século 21”, insistiu Macron.

O montante tem como objetivo, segundo o chefe de Estado, tirar as montadoras da crise, mas também transformar a França no primeiro fabricante europeu de veículos ecológicos. Segundo o chefe de Estado, o país deve chegar, em cinco anos, ao patamar de um milhão de carros “verdes” produzidos anualmente.

Para isso, o presidente pretende incentivar a fabricação, mas também a venda de carros elétricos ou híbridos. Para carburar o consumo, o presidente aumentou o chamado bônus ecológico, um dispositivo que já oferece um desconto para que escolher veículos menos poluentes. O bônus, que atualmente é de, no máximo, € 4 mil, passará a € 7 mil para a compra de carros elétricos por particulares e € 5 mil para as empresas. Além disso, o governo vai criar uma ajuda suplementar de € 2 mil para a compra de veículos híbridos recarregáveis.

Macron também prometeu reforçar o sistema de ajuda para as famílias modestas que comprarem um carro novo em troca da destruição de um veículo antigo. “Um particular que descarta seu carro poluidor movido a diesel ou gasolina receberá € 3 mil”, disse o presidente. O valor chega a € 5 mil se o veículo escolhido for elétrico, explicou.

Os anúncios de Macron eram esperado há dias. Com os pátios cheios e os estacionamentos das concessionárias lotados, o setor automobilístico contava com a ajuda do governo para enfrentar as consequências da pandemia de Covid-19. Algumas revendedoras já estavam anunciado liquidações inéditas para tentar eliminar seus estoques.

