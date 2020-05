Milhares protestam no norte da França após Renault anunciar demissão de 4,6 mil empregados

Funcionários protestam após Renault-Nissan anunciar plano de demissão de 4,6 mil trabalhadores na França AFP

Texto por: Cristiane Capuchinho

Enquanto a França dá os primeiros passos para relançar sua economia, milhares de franceses protestaram na manhã deste sábado (30) em frente a uma fábrica da Renault na cidade de Maubeuge, norte do país. A manifestação pede a intervenção do governo francês para evitar a demissão de 4,6 mil empregados, parte do plano da empresa automobilística anunciado na sexta-feira.