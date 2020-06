França pode ter retração de até 11% do PIB este ano, alerta ministro da Economia

"O choque econômico é extremamente brutal", mas "tenho a convicção absoluta de que vamos nos recuperar em 2021", disse o Ministro Bruno Le Maire. AP - Christophe Archambault

Texto por: RFI

A queda do PIB francês pode chegar até 11% este ano, acima dos 8% previstos anteriormente, declarou nesta terça-feira (02) o ministro da Economia, Bruno Le Maire. "O choque econômico foi extremamente brutal", admitiu o ministro em referência aos efeitos da pandemia do coronavírus na atividade econômica do país.