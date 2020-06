Protesto contra morte de negro na França acaba em confrontos e 18 presos

Em Paris, milhares de pessoas desafiaram a proibição de agrupamentos para pedir justiça ao caso de Adama Traoré, morto durante interpelação policial há quatro anos (2/6/2020). AP - Michel Euler

Texto por: RFI

Dezoito pessoas foram detidas em Paris na noite de terça-feira (2), após o protesto que reuniu 20 mil pessoas pedindo justiça no caso do jovem negro francês Adama Traoré, morto há quatro anos em condições similares às do americano George Floyd.