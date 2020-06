Cidade francesa de Bordeaux expõe passado escravagista em placas de rua

Bordeaux, que foi o segundo maior porto de escravos da França, colocou placas explicativas em cinco ruas com nomes de traficantes de escravos. AFP - NICOLAS TUCAT

Texto por: RFI

A cidade francesa de Bordeaux colocou placas explicativas em cinco ruas com nomes de comerciantes de escravos. Um esforço de memória aclamado por ativistas antirracismo. No meio do movimento #BlackLivesMatter, no entanto, alguns desejam ir além.