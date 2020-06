Prefeita de Paris tenta se reeleger apostando em medidas contra circulação de carros e poluição

A prefeita de Paris Anne Hidalgo, usando uma máscara para se proteger do coronavírus em 9 de abril de 2020, diante da Basílica de Sacre Coeur em Paris. Ludovic MARIN / AFP

Texto por: RFI

A menos de duas semanas do segundo turno das eleições municipais no país, a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, que tenta se reeleger, investe em um programa focado no meio ambiente. A votação deveria ter sido realizada em 22 de março, mas teve que ser adiada devido à epidemia de coronavírus.