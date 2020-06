Na França, Convenção Cidadã recomenda referendo climático

Os 150 cidadãos franceses encarregados de fazer propostas a favor do clima votaram neste domingo (21) pela organização de um referendo. RFI/ Agnès Rougier

Texto por: RFI

Os 150 cidadãos franceses encarregados de fazer propostas a favor do clima votaram neste domingo (21) pela organização de um referendo, com o objetivo de introduzir na Constituição a luta contra as mudanças climáticas e criar um crime de “ecocídio”.