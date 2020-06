Com reabertura de cinemas e piscinas públicas, França inicia nova fase de relaxamento da quarentena

Começou nesta segunda-feira (22) a terceira etapa de relaxamento das restrições de quarentena na França, com a reabertura de cinemas, cassinos, ginásios esportivos, colônias de férias e o retorno às aulas de todos os alunos do ensino funadamental. AFP - THOMAS COEX

Texto por: RFI

Esta segunda-feira (22) foi vivida como um dia de festa por cinéfilos franceses. Depois de mais de três meses fechadas, as salas de cinema do país foram autorizadas a reabrir e algumas sessões foram organizadas desde a meia-noite, com fila na porta. Essa terceira etapa de flexibilização da quarentena no país inclui ainda a reabertura de cassinos, ginásios esportivos, piscinas públicas, colônias de férias e o retorno às aulas de todos os alunos da educação infantil e do ensino fundamental.