Aeroporto de Paris-Orly reabre com robôs, câmeras térmicas e néon que mata coronavírus

O aeroporto de Orly reabrirá para pousos e decolagens nesta sexta-feira, 26 de junho de 2020. Reuters/Benoit Tessier

Texto por: RFI

Com o fechamento das fronteiras e a queda das viagens aéreas, o aeroporto de Orly, localizado no sul da região parisiense, foi forçado a cessar suas atividades no dia 31 de março, no auge da epidemia do coronavírus. Símbolo de uma Europa em que a vida está gradualmente voltando ao normal, o segundo aeroporto da França receberá novamente turistas a partir desta sexta-feira (26).