Cartão postal de uma Paris sem turistas, Torre Eiffel reabre ao público

A Torre Eiffel, o símbolo mundialmente famoso de Paris, reabriu aos visitantes na manhã desta quinta-feira, após 104 dias fechada. AFP

Texto por: Lúcia Müzell

Paris sentiu falta da efervescência do seu principal cartão postal. Depois de mais de três meses fechada pela pandemia de coronavírus, a Torre Eiffel reabriu suas portas para os visitantes nesta quinta-feira (25), com atrações reduzidas e medidas rígidas de segurança sanitária. A reabertura acontece em um contexto de preocupação com a possibilidade de uma segunda onda de contágios pela Covid-19 atingir a Europa, que aliviou a quarentena com a queda brusca das infecções e a chegada do verão.