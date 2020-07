Macron anuncia prioridades para o fim do mandato: saúde, idosos e jovens

O retorno das férias será duro, advertiu o presidente Emmanuel Macron, nesta quinta-feira (2), dizendo que os franceses deveriam se preparar para o início do próximo ano letivo. Em uma entrevista para a imprensa regional, ele indicou que sua prioridade será "desenhar um novo caminho para a reconstrução econômica, social e ambiental" do país.

O chefe de Estado deixou claro quais serão as linhas-mestras da última parte do seu mandato de cinco anos: "o projeto começa com a saúde, passa pelo trabalho com os idosos, e depois com os jovens, os que mais sofreram com a crise", acrescentou Macron.

Reforma das aposentadorias

Emmanuel Macron também anunciou nesta quinta-feira que gostaria de retomar as discussões sobre a reforma previdenciária, porém "transformada". Disse que havia pedido engajamento em novas negociações com os parceiros sociais, durante o verão europeu.

"A reforma previdenciária será colocada no lixo? Não. Seria um erro. Vou pedir ao governo que volte a se engajar em consultas com os parceiros sociais, em profundidade sobre essa questão. Mas não haverá abandono deste projeto de reforma previdenciária. Eu estou aberto a que ela seja transformada. Pois ela não pode ser retomada de forma inalterada, após a crise ", afirmou o chefe de Estado.

