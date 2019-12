Há 20 anos, o bug do ano 2000 e o fim do mundo que não aconteceu

Isso foi há 20 anos. A passagem para o ano 2000 suscitou medos, fantasias e outras profecias catastróficas, principalmente sob o pretexto de uma mudança do milênio. Um "drama" esperado que não aconteceu.

Por Nicolas Sanders, da RFI France

O “desastre” foi anunciado para sábado, 1° de janeiro de 2000, à meia-noite. Os aviões iriam cair, as usinas de energia seriam interrompidas, os mísseis nucleares explodiriam em seus silos e quase nada que estivesse sujeito a um sistema de computador funcionaria. Citados pela revista Forbes em um artigo publicado em 1998, os sobrevivencialistas americanos haviam alertado: "Quando o relógio marcar o ano 2000, o país ficará sem eletricidade, os trens não circularão mais, os bancos entrarão em colapso e hordas de moradores da cidade procurarão comida”.

Na França, o ministro da Economia e Finanças da época, Dominique Strauss-Kahn, disse sem rir em novembro de 1998: "É cada vez mais provável que não haja aviões em 1 de janeiro de 2000 ".

Mas o bug do ano 2000 nunca aconteceu. Um medo global que se baseava principalmente em uma mudança de dois números: a mudança de "19" para "20" entre 1999 e 2000, que não seria levada em consideração pela maioria dos hardwares e softwares. A partir de 1º de janeiro de 2000, os equipamentos poderiam exibir a data de 1º de janeiro de 1900, causando graves acidentes e mau funcionamento.

De Nostradamus a Paco Rabane

O curso fatídico fluiu sem grandes problemas, muitas vozes se levantaram para denunciar um grande blefe. Na França, o Ministério das Finanças montou uma célula especial de vigilância durante a véspera de Ano-Novo de 1999. Ao final, naquela noite, os agentes de Bercy não recebiam do telefone nada além de bons desejos para o novo ano.

O pensamento milenar, que teve muita recepção no final do século 20, certamente contribuiu para amplificar o efeito do pânico geral, afirmando que o inseto não mais levaria a civilização a um abismo. Das previsões de Nostradamus evocando um cataclisma em agosto de 1999 às de Paco Rabane nos prometendo que a estação espacial Mir cairia sobre nossas cabeças, passando pelas rajadas da tempestade Lothar que varreu a França em 26 de dezembro de 1999, no último ano antes de 2000 não tinha sido nada fácil!

O "Y2K" (Y para o ano, 2K para 2000), de acordo com o nome anglo-saxão, não era de fato um bug estritamente falando, mas um erro de design sistêmico. Nos anos 60, a memória e o armazenamento de dados eram feitos em cartões perfurados, e as linguagens de programação daquela época tratavam os números como texto comum. Como resultado, os programadores codificaram os anos em apenas dois dígitos.

Medos ancestrais

E se nenhum incidente notável foi observado em 1º de janeiro de 2000, também pode ser porque um montante de cerca de US$ 300 bilhões foram gastos por empresas de todo o mundo para revisar arquiteturas de computadores. Na França, o Crédit Agricole gastou quase € 140 milhões, enquanto a France Telecom, agora rebatizada de Orange, gastou € 160 milhões.

E, vale notar, a empresa de trens SNCF voluntariamente parou todos os seus trens por 20 minutos entre 23h55 e 00h15, por simples precaução, o tempo para verificar se tudo estava funcionando.

Uma simples mudança nos números fez o mundo acreditar que estava entrando em uma nova era. O suficiente para despertar medos ancestrais que, com a ajuda da internet, contaminaram a mente das pessoas como um incêndio. Uma pesquisa de junho de 1999 realizada pelo Instituto Ipsos descobriu que o bug do Y2K não era o desastre mais inquietante que foi anunciado. Assim, o medo número 1 admitido pela maioria dos entrevistados era o de um conflito global.

Apenas um quarto dos entrevistados disse temer as consequências de um possível bug no computador. Se 82% dos entrevistados disseram não ter medo dos desastres anunciados para a transição para o ano 2000, 18% atribuíram importância a eles, ou mais de um quarto da população, se acreditarmos no princípio de representatividade das pesquisas.

Curiosidade: o século XX realmente terminou em 31 de dezembro de 2000, e não em 31 de dezembro de 1999. O século 21 começou em 1 de janeiro de 2001, porque não existe um ano zero na era cristã. Mas a confusão entre o ano atual e o ano passado não mudou nada e só tivemos direito ao fim de um mundo.

A previsão de Prince

Não foram apenas os costureiros espanhóis ou os astrólogos que anunciam o Juízo Final, a explosão da Terra e de outros confins do mundo. Prince já havia anunciado a cor com sua música "1999", lançada 18 anos antes do ano 2000, em 1982, com letras inequívocas.

"Quando acordei esta manhã, eu poderia jurar que era o dia do julgamento

O céu estava todo roxo, havia pessoas correndo por aí

Digamos, digamos, dois mil zero e zero festa, oops, atemporal

Então hoje à noite eu vou festejar como se fosse 1999"

Na eminência do ano 2000 marcar o fim dos tempos, a ordem era se divertir como se fosse a última vez. Com o tempo, o tema da músicase tornaria uma expressão usada no jargão cotidiano: "Party like it's 1999". Uma visão milenar que ganhou impulso em 1999, precisamente, com a aproximação da data fatídica.

Em novembro de 1999, Will Smith lançou seu segundo álbum, chamado Willenium, um aceno para "millenium", o termo em inglês usado para designar um milênio. Como referência adicional, o título principal do álbum foi intitulado "Will 2K" por analogia com o bug "Y2K". Uma relação perfeita ao espírito do "nativo" de Minneapolis, como evidenciado pela letra.

"O que vai acontecer?

Ninguém sabe

Veremos quando o relógio indicar meia-noite

Caos, policiais vão bloquear a rua

Cara, quem se importa com o inferno?

Não pare o ritmo "

Alguns meses antes do lançamento do álbum de Will Smith, até as boy bands estavam seguindo essa tendência milenar, como Backstreet Boys e seu álbum Millenium. Um slogan essencialmente comercial, uma vez que apenas o título do álbum aludia ao milênio.

De “Hells Bells”, do AC/DC (1980), e “Idioteque”, do Radiohead (2000), a “Armagideon Time”, do Clash (1979), e “Until The End Of The World”, do U2 (1991), a música não parou de anunciar o fim do mundo. Já em 1972, em seu álbum “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, o jovem David Bowie descrevia na música "Five years" um sonho que ele teve no final dos tempos.

"As notícias acabaram de cair

A Terra estava morrendo

Ainda tínhamos cinco anos para chorar

O vendedor de jornais estava chorando e nos dizendo

Que a Terra está realmente morrendo

Ele chorou tanto que seu rosto estava molhado

Então eu sabia que ele não estava mentindo"