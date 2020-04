Bairros ultraortodoxos de Israel se tornam focos de contaminação da Covid-19

Em frente a um supermercado na cidade ultra-ortodoxa de Bnei Brak, no subúrbio nordeste de Tel Aviv, em 3 de abril. REUTERS/ Ammar Awad

Texto por: RFI

Em Israel, os bairros judeus ultraortodoxos estão causando preocupação ao registrar taxas recordes de contaminação pelo novo coronavírus. Após o isolamento completo de Bnei Brak, no subúrbio de Tel Aviv, o governo israelense planeja aplicar essa medida em outras municipalidades. A população de Israel não esconde sua raiva contra as decisões do ministro da Saúde do país, um ultraortodoxo que não estaria respeitando as medidas de confinamento.