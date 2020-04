No meio da pandemia, Berlim oferece ajuda financeira a artistas e independentes

A Alemanha criou um enorme programa de ajuda econômica para responder às consequências negativas da epidemia de Covid-19 no país. Mas a capital alemã foi além e criou um fundo público destinado a ajudar exclusivamente artistas e profissionais independentes. Os valores dos depósitos são de € 5 mil (cerca de R$ 29.000), para ajudar essas categorias durante os próximos três meses.

Publicidade Leia mais

Pascal Thibaut, correspondente da RFI em Berlim

Muito rapidamente, as medidas planejadas de auxílio aos assalariados na Alemanha, como o “desemprego temporário” ou a disponibilização de capital para as empresas, mostraram ser ineficazes no que diz respeito aos trabalhadores independentes, incluindo os artistas.

Por essa razão, o governo da Alemanha criou uma ajuda para essas categorias que não precisará ser reembolsada, com o objetivo de responder rapidamente às suas necessidades. A capital alemã, onde vive a maior parte dessas pessoas, também se mostrou ativa nesse sentido e criou a "subvenção corona", no valor de de € 5 mil (cerca de cerca de R$ 29.000).

A administração de Berlim, no entanto, não é bem vista pela população. A máquina administrativa local costuma demorar semanas para conseguir executar procedimentos básicos, os canteiros de obras começam e nunca param, sem mencionar o novo grande aeroporto em construção há anos. Artistas, designers gráficos, tradutores e outros trabalhadores independentes, diante de uma perda total ou menor de sua renda devido à epidemia de Covid-19, já estavam se desesperando.

Artistas e independentes contribuem para a atratividade de Berlim

Mas a cidade de Berlim reagiu rapidamente e criou um fundo de ajuda para permitir que eles pudessem sobreviver por algumas semanas. Em uma cidade menos industrial, onde 11% são independentes, mais do que em outras partes do país, é um pouco a própria atratividade da capital que está em jogo.

O servidor do banco público IBB foi assolado por dezenas de milhares de pessoas que tiveram que esperar para resolver seus problemas pacientemente. Mas quando as pessoas conseguiram completar as inscrições e enviar os documentos, o dinheiro chegou às contas em 24 horas, permitindo que muitos respirassem. 150.000 pedidos foram atendidos e € 1,3 bilhões de euros foram pagos a artistas e outros trabalhadores independentes.

Outras regiões também criaram auxílios semelhantes que não devem ser reembolsados. O governo federal também lançou um programa acessível para essas pessoas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro