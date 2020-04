Coronavírus: Turquia libertará prisioneiros, mas não detidos políticos

Turquia pode libertar 90 mil presos para evitar epidemia nas prisões. REUTERS - HUSEYIN ALDEMIR

Texto por: RFI

No contexto da pandemia do novo coronavírus, a Turquia está esvaziando parcialmente suas prisões superlotadas. Espera-se que 1/3 dos detidos, cerca de 90.000 pessoas, em breve sejam agraciadas com uma libertação antecipada ou terão prisão domiciliar decretada, a partir de uma lei votada no Parlamento turco, nesta terça-feira (7). No entanto, alguns dos presos, incluindo aqueles julgados ou condenados por "terrorismo", serão excluídos dessas medidas. Entre eles, muitos presos políticos.