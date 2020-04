Covid-19: Como a Europa está se preparando para deixar o confinamento

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentará "diretrizes" nesta quarta-feira (8) para garantir um fim coordenado no bloco europeu do período de confinamento, imposto para interromper a propagação do novo coronavírus, anunciou seu porta-voz nesta terça-feira (7). Áustria e Dinamarca já se preparam para reabrir pequenos comércios e creches a partir de 15 de abril.

O Executivo europeu decidiu colocar suas recomendações em discussão esta semana, após dois estados membros da União Europeia (UE), Áustria e Dinamarca, terem apresentado seus planos de saída do confinamento.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, anunciou na segunda-feira (6) o fim gradual das restrições em vigor para combater o novo coronavírus com a reabertura de creches e escolas primárias a partir de 15 de abril. Segundo as autoridades de saúde, "é apropriado e justificado iniciar uma abertura lenta. Mas com a condição de que todos mantenham distância segura uns dos outros e lavem as mãos", disse Frederiksen em entrevista coletiva.

A abertura gradual e prudente na Dinamarca deverá ocorrer durante vários meses. “Mesmo se os mais novos puderem retornar ao berçário, jardins de infância e escolas primárias em 15 de abril, os alunos do ensino fundamental e médio terão que esperar até 10 de maio, disse a chefe do governo. Bares, restaurantes, salões de cabeleireiro e massagem, shopping centers e boates também permanecem fechados e reuniões de mais de 10 pessoas são proibidas.

"A vida cotidiana não voltará como antes no momento. Vamos viver com muitas restrições por muito mais meses", alertou a primeira-ministra dinamarquesa. O fechamento de fronteiras também foi prolongado e as viagens ao exterior não são recomendadas. Eventos com aglomerações de muitas pessoas ficam proibidos até agosto.

Para os estudantes, o exame nacional para entrada nas universidades não será realizado e será substituído por uma avaliação contínua, como na França, segundo Frederiksen.

A chefe do governo confia no espírito cívico de seus concidadãos e na observação contínua das regras de saúde, entre elas o distanciamento social e gestos de prevenção. "Um pequeno deslize no nosso comportamento individual pode ter um grande impacto no nosso bem-estar como sociedade", disse ela.

A Dinamarca tem 4.875 casos relatados desde o início da epidemia e 187 mortes relacionadas à Covid-19. Na segunda-feira, a Áustria havia sido o primeiro país europeu a revelar seu roteiro para retornar a um "novo normal", antes mesmo da Dinamarca.

O governo austríaco publicou um calendário detalhando seu plano para aliviar as restrições ao confinamento causado pela pandemia, que começará após a Páscoa com a reabertura de pequenas empresas.

Plano europeu será divulgado amanhã

"Amanhã (quarta-feira) a Comissão adotará diretrizes, sua visão sobre como os Estados-Membros devem, de maneira coordenada, implementar, quando chegar a hora, medidas para sair deste período de confinamento e, em geral, outras medidas tomadas neste contexto ", explicou Eric Mamer, porta-voz da Comissão Europeia, durante uma coletiva de imprensa.

"Acreditamos que é importante apresentar essas propostas agora, já que alguns Estados membros já estão começando a anunciar os primeiros passos nessa direção nas próximas semanas, e nos pareceu muito importante que isso possa ser feito de maneira coordenada”, disse.

A questão é uma fonte de "grande preocupação" para os líderes da UE, porque "o vírus não estará morto" e isso será um problema se o levantamento das medidas de contenção "for feito em ordem dispersa", explicou uma fonte europeia.

"Entramos mal no confinamento. Teremos que sair dele", lançou um líder em 10 de março, durante a primeira videoconferência de 27 Estados europeus dedicados à crise, de acordo com comentários relatados à agência AFP por um participante.

"Entendemos que essas estratégias serão graduais, implementadas passo a passo, o que é realmente um elemento importante que destacaremos na quarta-feira”, disse o porta-voz.

