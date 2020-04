Irã transforma mesquitas e universidades em fábricas de máscaras contra coronavírus

Um exército de mulheres trabalha em máquinas de costura dentro de mesquitas ou de salas universitárias do Irã. As voluntárias do grupo paramilitar islâmico Bassij produzem máscaras de proteção e roupas para os trabalhadores da saúde.

Publicidade Leia mais

Siavosh Ghazi, correspondente da RFI em Teerã

A televisão iraniana mostra diariamente as jovens que usam o xador preto, um manto que cobre o corpo deixando apenas o rosto de fora.

As máscaras de proteção e roupas produzidas pelo grupo, ligado à Guarda Revolucionária Islâmica, são distribuídas gratuitamente a hospitais e em áreas pobres do país, o mais afetado pela pandemia no Oriente Médio.

O Irã conta com 70 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus e mais de 4,3 mil mortos desde o início da epidemia, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

Mobilização de guerra

O combate contra o vírus no Irã sofre com uma complicação a mais. As sanções norte-americanas impedem o país de comprar drogas ou equipamentos médicos.

Diante disso, as Forças Armadas e o corpo da Guarda Revolucionária, da qual o grupo Bassidj depende, se mobilizaram completamente para o combate contra o coronavírus.

O Irã produziu seu próprio kit de detecção do novo coronavírus. Fábricas privadas e das Forças Armadas modificaram suas linhas de produção para produzir máscaras, luvas e até desinfetantes.

A mídia oficial tem comparado a mobilização do país neste momento ao esforço de guerra feito durante a década de 1980 para apoiar o exército iraniano no conflito Irã-Iraque.

Retomada progressiva da economia

Na tentativa de limitar a propagação da doença, as autoridades iranianas não impuseram o confinamento, mas o governo pediu às pessoas que permaneçam em suas casas "o máximo possível" e fechou os negócios não essenciais.

Nesta semana, o governo informou que o número de contaminações começou a reduzir progressiva e lentamente.

Com a diminuição do ritmo de contágio, o presidente Hassan Rohani anunciou a retomada do funcionamento de empresas de baixo risco a partir deste sábado (11) em todo o país à exceção de Teerã, onde as empresas devem esperar até o dia 18 de abril.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro