Como a Califórnia fez a diferença na batalha contra o coronavírus nos EUA

Californianos praticam o distanciamento social enquanto aguardam uma doação de sangue na Arena Pechanga em San Diego, 14 de abril de 2020. ARIANA DREHSLER / AFP

Texto por: RFI

No início de março, a Califórnia e o Estado de Nova York publicaram relatórios com estatísticas semelhantes na luta contra o novo coronavírus. No entanto, um mês depois, as trajetórias da Covid-19 nesses dois estados são praticamente opostas, e o estado liberal californinano agora é apresentado como um modelo no país, pois parece ter conseguido suavizar a curva de infecção.