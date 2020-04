Covid-19 nas prisões: Chile aumenta indultos; França tem menos 10 mil presos em um mês

A prisão de Valparaíso, no Chile, em 14 de abril de 2020.

No Chile, prisioneiros que não representam ameaça e membros de grupos de risco começarão a cumprir prisão domiciliar para evitar a superlotação nas prisões, situação que favorece a disseminação da Covid-19. No entanto, os condenados por crimes durante a ditadura militar serão excluídos da medida. Já a França notifica uma diminuição de 10 mil presos em um mês, em boa parte devido à redução do ritmo de trabalho dos tribunais durante a pandemia.

O governo chileno anunciou que, a partir deste final de semana, a primeira lista de beneficiários do perdão comutativo será conhecida por aqueles que cumprem sentenças por crimes que não representam uma ameaça à segurança pública. A decisão visa evitar o contágio em massa de prisioneiros devido à superlotação dos estabelecimentos.

Atualmente, existem quase uma centena de infecções por coronavírus entre funcionários das cadeias e prisioneiros no Chile. A polícia está avaliando o controle de suas prisões domiciliares por videoconferência e GPS, compartilhando a localização dos detentos por meio de telefones celulares e continua a trabalhar na lista de pessoas que obterão o perdão comutativo por suas sentenças.

Neste sábado (18), poderão sair os primeiros beneficiários do indulto da Justiça, o que permitirá que 1.300 condenados de baixo risco à segurança pública e grupos de risco deixem as prisões para cumprir suas penas em prisão domiciliar, a fim de restringir o contágio do coronavírus nas prisões chilenas.

A iniciativa do governo entrará em vigor após uma tentativa fracassada de parlamentares conservadores de incluir no benefício os condenados por violações de direitos humanos. Na semana passada, parlamentares de direita entraram com dois recursos no Tribunal Constitucional (TC) para que antes de sua promulgação incluísse os condenados por crimes da ditadura, ex-militares e agentes encarcerados em uma prisão nos arredores de Santiago e cujas condições são bastante diferentes das prisões comuns, onde há um alto grau de superlotação e precariedade.

O tribunal rejeitou um primeiro apelo na noite de segunda-feira (13), depois que o presidente Sebastián Piñera fez uma ligação solicitando o não adiamento do perdão devido à emergência de saúde. Essa regra, que também exclui traficantes de drogas e autores de homicídios, beneficiará aqueles que atendem a certos requisitos, como maiores de 75 anos, homens entre 60 e 75 anos, mulheres entre 55 e 75 anos, assim como mulheres grávidas ou mulheres com filhos menores de dois anos de idade residindo em unidades penais. Os condenados por crimes durante a ditadura militar serão excluídos do indulto.

Coronavírus: quase 10.000 detentos a menos nas prisões francesas em um mês

A pandemia de coronavírus levou a uma queda sem precedentes no número de prisioneiros na França. Até o momento, a taxa de população carcerária caiu para 103%, graças aos 10.000 detentos que deixaram de entrar no sistema em um mês, anunciou a administração penitenciária na quarta-feira (15).

Em 16 de março, um dia antes do início do confinamento na França, o número de detidos era o mais alto já registrado nas 188 prisões francesas: 72.575 presidiários para aproximadamente 61.000 vagas. Em 13 de abril, havia 62.650, ou 9.923 prisioneiros a menos, de acordo com o diretor da administração penitenciária, Stéphane Bredin.

Nos centros de prisão preventiva, onde réus e presos de curta duração ficam, e onde os presos às vezes são amontoados em grupos de três ou quatro em celas de 9 metros quadrados, a densidade caiu em 116%, em comparação com os quase 140% de antes da crise sanitária no país. A diminuição do número de detidos se deve em parte à desaceleração da atividade judicial durante a quarentena, que foi renovada até 11 de maio.

