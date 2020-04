EUA bate recorde e ultrapassa 4,5 mil mortes por Covid-19 em apenas 24h

Um mapa dos Estados Unidos foi pintado no playground da Kent Middle School, em 1 de abril de 2020, em Kentfield, na Califórnia. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou que as escolas permanecerão fechadas até o final do ano acadêmico devido a pedidos de abrigo no local exigidos pela pandemia da Covid-19. AFP - JUSTIN SULLIVAN

Texto por: RFI

O registro anterior era de 2.569 vítimas, relatado na quinta-feira (16). A Covid-19 está a caminho de se tornar a maior causa de mortes entre os norte-americanos, dadas as estatísticas desta semana de abril de 2020, segundo a universidade Johns Hopkins em artigo citado no The Wall Street Journal.