Nobel de Medicina francês causa polêmica ao dizer que coronavírus saiu de laboratório chinês

O virologista francês e Prêmio Nobel de Medicina, Luc Montagnier. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Texto por: Márcia Bechara

Recompensado em 2008 com o Prêmio Nobel de Medicina pela "descoberta" do vírus da Aids, o virologista francês Luc Montagnier divulgou na quinta-feira (16) uma hipótese sobre a origem do Covid-19 que causa polêmica na França. O coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de Covid-19, que já matou mais de 140.000 pessoas em todo o mundo, seria um vírus manipulado, acidentalmente liberado de um laboratório chinês em busca de uma vacina contra a Aids. O virologista Simon Wain Hobson, do Instituto Pasteur, relativiza no entanto, em entrevista à RFI, a declaração de Montagnier.