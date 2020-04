Crise do coronavírus provoca mudanças até nos queijos franceses

Governo francês publicou neste domingo (19) regras excepcionais para a produção de queijos durante a crise do coronavírus. © iStock

Texto por: RFI

Internacionalmente conhecida pela produção de queijos, a França tem regras estritas para a produção de 45 dos tipos de queijos do país. As normas, no entanto, foram alteradas pelo governo francês neste domingo (19) para enfrentar as condições excepcionais criadas pela crise do coronavírus.