Covid-19: Infectologista da Unicamp analisa possíveis semelhanças do Brasil com contexto indiano

No total, 100.000 testes devem ser realizados até sexta-feira em cinco pontos da capital brasileira, o equivalente a 3,3% da população do Distrito Federal (3 milhões).

A infectologista da Unicamp, Raquel Stucchi, comenta a evolução da doença no Brasil, a duração do isolamento, e aponta uma esperança: “Claro que podemos ter surpresas, mas será que teremos algo em comum com a Índia, com populações experimentadas em diversas doenças, parasitoses, doenças virais? Será que isso de certa forma nos trouxe um favorecimento na evolução da Covid-19?”, diz.

“Ao que parece, teremos uma nova forma de divulgação dos dados. Não serão mais os boletins diários, estamos esperando do novo Ministério da Saúde essa informação", sinaliza a infectologista da Unicamp, Raquel Stucchi, que é também consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). “A subnotificação acontece a partir da dificuldade de confirmação dos casos. O Brasil recebeu esta semana um número grande de testes para todos os estados, e esperamos com isso uma maior agilidade e velocidade na liberação dos resultados dos exames dos suspeitos”, afirma a especialista.

“A gente aprende e desaprende o que aprendeu com o coronavírus todos os dias. Não conseguimos ter o mesmo rigor nas medidas de quarentena, até o momento. Mas, mesmo assim, ao que parece, lugares que iniciaram o confinamento mais precocemente, como em São Paulo, ou aqui em Campinas, um polo universitário, onde a paralização das aulas foi decretada já em 16 de março, devem ter contribuído, de alguma forma, para um número não expressivo de casos até agora. Na capital, as coisas ficam mais difíceis porque é muita gente e talvez precisássemos de medidas mais rígidas para coibir a circulação das pessoas”, analisa.

O “susto” em Manaus

“Manaus foi uma surpresa para todos”, diz Stucchi. "O que se sabia até então, da parte dos virologistas, é que ele (o vírus) teria mais dificuldade de se propagar em climas úmidos. O que não se verificou, porque em Manaus o coronavírus fez a festa. É uma cidade que retardou muito as medidas de quarentena, as pessoas são muito próximas, o aglomerado em Manaus é muito intenso e a cidade tem uma rede hospitalar deficitária”, analisa.

“Os dados do Ministério da Saúde, no Brasil como um todo, em termos de leitos de UTI, nós temos mais capacidade que alguns países da Europa. Claro que você tem uma diferença regional muito grande, e isso pode trazer dificuldade para as áreas sem esse serviço. Tocantins, Centro-Oeste, parecem ter um número de leitos adequados. Com o susto que tivemos em Manaus, as pessoas correram para fazer um isolamento social maior”, afirma a infectologista.

“Multa não adianta no Brasil”

Raquel Stucchi, infectologista da Unicamp. © RFI

Raquel Stucchi comenta o fato de muitos brasileiros não estarem respeitando a quarentena em grandes centros. “Eu sou mais conservadora, alerto para a necessidade de manter mais uns 10 dias ou duas semanas o maior número de pessoas em casa”, diz. “Sabemos que existem vários estudos sendo feitos nesse sentido. Tem esse último, da universidade de Harvard, que está sendo muito citado, que preconiza alternar períodos de quarentena e não-quarentena. Aqui, isso não funcionaria, não temos a disciplina necessária. A volta seria complicada, nessa proposta de Harvard. Mal conseguimos ficar isolados”, avalia.

“Nas áreas onde existem maior número de casos e também de ocupação de leitos hospitalares, teria que ter algo mais rígido. Em São Paulo, por exemplo, seria ideal controlar o acesso às marginais, apenas uma via expressa para caminhão, outra para carro, senão tem que enfrentar a fila. Controlar para onde se vai, e também as rodovias que cortam o estado. Se num primeiro momento as pessoas se arriscam, outros verão quanto tempo foi necessário para chegar ao destino, e isso desestimula”, acredita Stucchi.

“Uma colega minha que trabalha na Holanda, com quem falei recentemente por causa das máscaras de tecido, contou que a multa é de € 368 para quem sair na rua [sem justificativa autorizada]. Aqui no Brasil isso não adianta, as pessoas mal estão tendo dinheiro para ir comprar o básico de alimentação, seria apenas uma multa a mais a ser pendurada”, avalia. “No entanto, restringir, dificultar que as pessoas se dirijam de um bairro para outro, isso poderia ajudar. Temos os fiscais do trânsito, os chamados ‘amarelinhos’, que são agentes da mobilidade urbana, poderiam fazer isso, por pelos menos as duas próximas duas semanas”, diz.

O modelo indiano

Em termos de ápice da pandemia no Brasil, a infectologista afirma que os boletins, pelo menos em São Paulo, estão mais animadores. “Talvez já possamos começar a flexibilizar algumas medidas em 10 dias”, avalia. “A polarização em torno da política atrapalhou a avaliação técnica, que é a mais importante, a população não sabia em quem acreditar”, acredita a infectologista.

“Vimos um planejamento, com o SUS, que foi essencial nos municípios, para enfrentar a Covid. Isso nos diferencia um pouco dos Estados Unidos, onde os cuidados médicos são privados. Há cerca de três semanas, tivemos os primeiros casos confirmados nas favelas do Rio de Janeiro. Esperávamos o pior, que a doença pudesse dizimar nesse contexto. Mas os números, até o momento, não estão assustadores. Quatro semanas de epidemia no Brasil, já é um tempo considerável”, afirma.

“Será que teremos algo em comum com a Índia, com populações experimentadas em diversas doenças, parasitoses, doenças virais. Será que isso não trouxe um favorecimento na evolução da Covid-19 no Brasil?”, pergunta Stucchi. “Por que não tivemos algo tão devastador, se temos já um tempo de doença? Claro que podemos ter surpresas, e que posso ter que admitir erros no futuro, mas já era para estarmos enfrentando um desfecho mais desfavorável, que, felizmente até agora não tivemos. Na Índia, também se evoca um possível fator genético”, diz.

