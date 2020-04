Balanço da Covid-19: mais de 180 mil vítimas no mundo, 21.340 na França

A enfermeira Samantha Poirier, 28 anos, trabalha na unidade de terapia intensiva para pacientes Covid-19 no hospital privado Estree em Stains, perto de Paris, em 20 de abril de 2020. O número de pacientes em UTIs está em declínio há duas semanas.

A pandemia do novo coronavírus já deixou mais de 180.000 vítimas em todo o mundo, sendo quase 2/3 delas na Europa, desde seu surgimento na China em dezembro, segundo balanço realizado nesta quarta-feira (22) pela AFP com base em fontes oficiais.

No total, foram registradas 180.289 mortes e 2.596.383 casos em todo o planeta. A Europa é o continente mais atingido, com 112.848 mortes e 1.263.802 casos. Os Estados Unidos são o país com mais mortes registradas (45.153), à frente da Itália (25.085), Espanha (21.717), França (21.340) e Reino Unido (18.100).

França registra 544 mortes por coronavírus, total chega a 21.340

A França registrou nesta quarta-feira (22) um total de 544 mortes em 24 horas devido ao novo coronavírus, embora a tendência de contágios tenha diminuído. O total provisório de contágios encontra-se agora em 21.340, informou o diretor de Saúde, Jérôme Salomon.

No total, 13.236 pessoas morreram em hospitais na França, ou seja, 336 a mais em 24 horas e 8.104 em casas de repouso, 208 a mais.

O número de pessoas hospitalizadas e em terapia intensiva continua em queda: 5.218 pacientes, quase 2.000 a menos do que há duas semanas atrás.

Este é o 14º dia consecutivo em que esse indicador diminui (-215 em 24 horas), fato que os profissionais levam muito em consideração, pois serve como um medidor da pressão que pesa sobre o sistema hospitalar.

A pressão, contudo, continua forte, já que o número de pacientes excede as capacidades hospitalares da França antes da epidemia, que era de 5.000 leitos.

A isso se somam cerca de 2.000 pacientes com outras patologias, que também são hospitalizados em serviços de terapia intensiva, enfatizou Salomon.

Pelo oitavo dia consecutivo, o número total de pessoas hospitalizadas também diminuiu: 29.741, ou seja, 365 a menos do que 24 horas antes.

No entanto, esta continua sendo considerada "uma epidemia maciça e grave", que causou a hospitalização de "quase 85.000" pessoas desde o início de março, lembrou Salomon, que insistiu que "a circulação do vírus permanece em um nível alto".

