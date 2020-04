Coronavírus, o adversário que desarmou Vladimir Putin na Rússia

O presidente russo Vladimir Putin pode até dizer que "a situação está sob controle total", mas o número de infecções continua a crescer na Rússia. Nesta terça-feira (21), foram registradas 456 mortes e 52.763 casos de Covid-19. Embora o surto inicialmente parecesse mais fraco do que na maioria dos países da Europa Ocidental, o número de novas infecções diárias aumentou acentuadamente desde o início do mês. As autoridades russas esperam um pico da epidemia para meados de maio.

Publicidade Leia mais

Por Anastasia Becchio

Este 22 de abril de 2020 seria dia de eleição na Rússia. Os cidadãos deveriam votar sobre as emendas à Constituição, aprovadas pela Duma no início deste ano, que serviram, entre outras coisas, para permitir que Vladimir Putin concorra a um quinto ou mesmo a um sexto mandato.

Mas a epidemia de coronavírus interrompeu o chefe de Estado russo. "Ele não teve escolha a não ser adiar o pleito", disse a cientista política russa Tatiana Stanovaya, que dirige a empresa de pesquisa política R.Politik. "Não foi possível realizar um referendo quando havia o risco de novas infecções após a votação. Vladimir Putin queria construir uma boa imagem, mas o coronavírus estraga tudo. Portanto, foi mais fácil adiar esta consulta e aguardar condições mais favoráveis."

Outro momento aguardado ansiosamente pelo presidente russo pagou o preço da epidemia: o grande desfile militar em 9 de maio, momento alto do calendário anual na Rússia, que marcaria o 75º aniversário da vitória sobre o nazismo, na Grande Guerra Patriótica. Vários chefes de Estado estrangeiros eram esperados, incluindo o presidente francês, Emmanuel Macron. Tudo teve de ser cancelado por causa do vírus.

"A epidemia interrompeu seriamente os planos do Kremlin", diz Tatiana Kastoueva-Jean, diretora do centro da Rússia no Instituto Francês de Relações Internacionais (Ifri). "Putin hesitou por um longo tempo antes de adiar a data, e teve dificuldade em se levantar para se legitimar de outra maneira, para consolidar a atual administração da crise". A pesquisadora observou que nesta crise de saúde, o governo russo se viu privado de referências: “nenhuma das alavancas usuais do Kremlin funciona, seja propaganda ou força."

O presidente russo se dirigiu à população em várias ocasiões nas últimas semanas. No domingo de Páscoa, falando para os ortodoxos, sentado em frente à lareira de sua residência em Novo-Ogarevo, com doces e ovos decorados de Páscoa em uma mesa, Vladimir Putin tentou tranquilizar os russos, dizendo que o país tinha todos os recursos para lidar com a epidemia.

Governadores na linha de frente: 7 anos de prisão para quem gerenciar mal a epidemia

Mas em Moscou e no resto do país, o presidente russo não aparece na linha de frente ao lidar com a crise. Ele delegou a tarefa aos governadores regionais.

Na capital russa, foi o prefeito Serguei Sobianine que tomou a decisão de impor a quarentena geral da população. Desde 30 de março, os doze milhões de moscovitas estão proibidos de deixar suas casa, a menos que saiam para comprar alimentos ou remédios, se submeter a cuidados médicos urgentes ou passear com seu cachorro. Outras regiões seguiram o exemplo, com mais ou menos relutância por parte da população.

"Este é realmente um dos raros momentos em que a administração de uma crise foi deixada para as regiões", observa Tatiana Kastoueva-Jean.

Uma maneira de culpar as regiões se as coisas derem errado, assegurando ao mesmo tempo que as rédeas permaneçam nas mãos do Kremlin, ou seja, a transferência de recursos e o estabelecimento de sanções contra governadores que não conseguirem administrar a crise”. As autoridades regionais podem pegar até sete anos de prisão por gerenciar mal a crise do coronavírus.

"Vladimir Putin acredita que as regiões são diferentes umas das outras, e ele está certo: é lógico que as decisões tomadas possam levar em conta as especificidades regionais", observa Tatiana Stanovaya. “O trabalho dele é garantir que todas as decisões sejam tomadas no momento certo e fazer lobby, se necessário. Mas não se pode dizer que ele delegou poderes às regiões. Ele delegou responsabilidade... sem poderes."

A cientista política observa que Vladimir Putin "se distancia dessa crise de coronavírus; isso não lhe interessa do ponto de vista político, como a política externa, as decisões estratégicas ou a reforma constitucional podem fazê-lo".

Desconfiança e preocupação

Do ponto de vista da população, a crise do coronavírus provoca reações contrastantes. Alguns, em particular nas grandes cidades, pedem o estabelecimento de um tipo de emergência sanitária; outros protestaram para exigir o fim do isolamento, como no início desta semana em Vladikavkaz, no Cáucaso russo, uma das regiões mais pobres do país.

Também vem surgindo uma certa forma de desconfiança da população em relação aos números oficiais e às medidas tomadas. Além disso, há falta de confiança na capacidade do sistema médico russo, que passou por um processo de 'otimização', com reduções de leitos, nos últimos anos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro