“Nunca pedi para blindar ninguém da minha família”: Bolsonaro reage e acusa Moro

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, durante pronunciamento no Palácio do Planalto, em 24 de abril de 2020.

Num discurso emocional que repete o "mindset" de suas declarações nas redes sociais, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro realizou um pronunciamento ("coletiva", em suas palavras, embora o microfone não tenha sido aberto a jornalistas) onde acusa o ex-juiz Sérgio Moro de barganhar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) em troca de um "adiamento" de "substituições" na Polícia Federal, entre outros ataques. "Desculpe ministro, você não vai me chamar de mentiroso", disse Bolsonaro.

Publicidade Leia mais

"O que eu tenho do meu lado e sempre tive, foi o povo brasileiro", disse em tom populista o presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento nesta sexta-feira (24) em Brasília. Bolsonaro acusou o ex-juiz Sérgio Moro de estar preocupado "com seu ego, e não com o Brasil". Segundo informações da imprensa brasileira, várias capitais brasileiras tiveram “panelaços” durante o discurso do presidente.

Em tom de lamentação, Bolsonaro lembrou de seu primeiro encontro com Sérgio Moro, "no aeroporto de Brasília", em que teria sido "ignorado". "Fiquei triste, era meu herói", afirmou. O presidente deu fortes indícios de se mostrar incomodado com a ênfase dada à investigação pela Polícia Federal "do caso Marielle": "[Moro] parece estar mais preocupado com isso do que com a investigação da tentativa de assassinato de seu ‘chefe supremo’”, disse Bolsonaro, referindo-se a si mesmo. Este foi um dos argumentos usados pelo chefe de Estado para justificar a demissão de Moro.

O ataque principal ao ex-juiz e agora ex-ministro da Justiça, no entanto, veio um pouco depois. "Você pode trocar o Valeixo, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal", disse Bolsonaro citando Sérgio Moro, numa suposta conversa com seu ex-"super ministro". A resposta de Moro veio ligeira no Twitter, alguns minutos após o fim do pronunciamento: "A permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do Diretor Geral da PF", tuitou Moro.

A permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do Diretor Geral da PF. — Sergio Moro (@SF_Moro) April 24, 2020

“Eu não sei em quem ele votou no primeiro turno, nem quero saber. Mas evitei conversar com ele, entre primeiro e segundo turno, porque a visita se tornaria pública. Não queria me aproveitar do prestígio dele”, declarou. "Cargos-chave têm que passar pelas minhas mãos", insistiu Bolsonaro. "Para 90% dos cargos, dei o sinal verde", afirmou. "“Eu não tenho que pedir autorização para ninguém. O dia que tiver que me submeter a qualquer subordinado meu, não serei mais presidente da República", disse ainda.

“Poderosos se levantaram contra mim. Estou lutando contra um sistema”, afirmou o chefe de Estado, reproduzindo o tom paranoico que parece permear suas tentativas de defesa. "O Sr. Sérgio Moro disse que tem uma Biografia a zelar. Eu tenho um Brasil a zelar", disse. Bolsonaro também insinuou não confiar nas indicações feitas pelo seu ex-ministro da Justiça, e poderoso ex-cabo eleitoral. "Todos os quadros são de Curitiba, inclusive na Policia Rodoviária Federal. Resolvi confiar", lançou no microfone.

Segundo informações da correspondente da RFI na capital federal, Raquel Miura, para apoiadores e adversários de Jair Bolsonaro, o pronunciamento de Sérgio Moro ao anunciar que está deixando o Ministério da Justiça foi considerado uma bomba e com reflexos ainda imprevisíveis sobre o atual governo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a dizer que Bolsonaro deve renunciar ao cargo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro